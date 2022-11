Turismo a Colombia crece por cielo y tierra

“El ahorro sin duda es evidente”, es una de las reacciones de una ecuatoriana que hace poco viajó por turismo a Colombia tras la devaluación de la moneda de ese país. El pasado feriado de noviembre fue una de las fechas que muchos aprovecharon para cruzar al país cafetero.

Édgar Farías viajó a Medellín por cuatro días junto a dos amigos. Fue un viaje de un momento a otro, por lo económico que está ese país, cuenta a EXPRESO. “Viajamos desde Guayaquil hasta Ipiales por tierra y allí tomamos un bus a Pasto, y luego un vuelo a Medellín. A mis cálculos un 80 % de ahorro nos significó hacer esa ruta, porque los vuelos directos desde nuestra ciudad superaban los $ 300”, cuenta el joven de 32 años de edad.

La principal novedad por la que viajan los ecuatorianos a Colombia es por turismo, un ‘full day’ en una agencia puede llegar a costar hasta $ 20, a diferencia de lugares turísticos en Ecuador que el mínimo puede ser de $ 50.

Según datos de la subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, en el feriado de noviembre a Colombia salieron 28.357 ecuatorianos, de los cuales 10.097 salieron de Ecuador por vía aérea y otros 14.255 por vía terrestre, por el Puente Internacional Rumichaca y el Puente San Miguel.

Carolina Cuenca, o la Negra Viajera, como se la conoce en las redes sociales, es periodista de viajes y creadora de contenidos de sitios turísticos en Ecuador. Ella ha viajado tres veces a Colombia este año, y desde que el país tiene una moneda que se ha devaluado constantemente no ha dejado de recibir mensajes de su comunidad solicitando recomendaciones.

Playas. Son los principales atractivos visitados por ecuatorianos, como San Andrés y Cartagena de Indias.

“Sé que en el reciente feriado muchos viajaron a Medellín y Cartagena, al parecer los destinos preferidos por los ecuatorianos. Entre las consultas que recibo está la forma de pago recomendable, a lo que, desde mi experiencia, explico que es mejor pagar con tarjetas de débito o crédito, porque así el pago se realiza al cambio oficial”, dice. Agregando que, si se tiene planificado viajar, recomienda realizar el cambio de poco dinero de dólares a pesos en Ecuador y no en la frontera para “gastos pequeños como el pago de pasajes en buses”.

Y es que las compras son otro atractivo. Por ejemplo, una Macbook Pro del año se la puede conseguir hasta en $ 1.500, a diferencia de aquí que su precio puede superar los $ 3.000.

Colombia se caracteriza por el carisma de su gente y hospitalidad, no obstante, hay quienes no han tenido suerte y no se han sentido “como en casa”. Cindy Castillo es una de ellas. Viajó a San Andrés hace unos meses con 10 amigas. “Desde que llegamos al hotel sentimos mala cara, no sé si porque éramos ecuatorianas o qué. Sin embargo, en esta localidad no sentimos eso que decían de que la gente era amable, todo lo contrario”, relató.

Migración reporta un alza de ecuatorianos que ingresan al país vecino. Por decir, durante el 2019 (antes de la COVID-19) se registró la salida de 12.830 ecuatorianos, mientras que en lo que va del 2022 la cifra ya se ubica en 29.948, un incremento del 42 %.