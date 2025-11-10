Trasladan a reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro

: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ejecutó la madrugada del 10 de noviembre el traslado de 23 internos catalogados como de alta peligrosidad desde el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro, hacia la nueva cárcel de máxima seguridad conocida como La Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

La decisión se tomó tras los disturbios registrados en la cárcel de Machala, donde un motín dejó al menos cuatro fallecidos y más de 40 heridos, entre ellos un agente policial. Durante los enfrentamientos se reportaron disparos y explosiones en los alrededores del centro penitenciario, lo que generó alarma en la población local.

Al menos 200 personas permaneces afuera de la cárcel de Machala en busca de noticias de sus familiares. Fabricio Cruz

¿A qué se debe la medida?

El SNAI defendió la medida como parte de un plan de reorganización penitenciaria que busca garantizar la seguridad de internos y personal. En Machala, vecinos expresaron preocupación por la violencia generada en torno al operativo, mientras que en Santa Elena se espera que la nueva cárcel se convierta en un referente de control penitenciario.

Durante los disturbios, siete internos fueron aprehendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. El traslado de los 23 reos marca el inicio de un proceso de redistribución de privados de libertad hacia centros de mayor seguridad en el país.

