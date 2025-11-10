Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

reos
Reos fueron trasladados a la cárcel de El Encuentro en Santa Elena.Cortesía

Trasladan a reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro

El SNAI ejecutó un operativo de seguridad para trasladar a 23 internos de alta peligrosidad

: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ejecutó la madrugada del 10 de noviembre el traslado de 23 internos catalogados como de alta peligrosidad desde el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro, hacia la nueva cárcel de máxima seguridad conocida como La Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

RELACIONADAS

La decisión se tomó tras los disturbios registrados en la cárcel de Machala, donde un motín dejó al menos cuatro fallecidos y más de 40 heridos, entre ellos un agente policial. Durante los enfrentamientos se reportaron disparos y explosiones en los alrededores del centro penitenciario, lo que generó alarma en la población local.

Al menos 200 personas permaneces afuera de la cárcel de Machala en busca de noticias de sus familiares.
Al menos 200 personas permaneces afuera de la cárcel de Machala en busca de noticias de sus familiares.Fabricio Cruz

¿A qué se debe la medida?

El SNAI defendió la medida como parte de un plan de reorganización penitenciaria que busca garantizar la seguridad de internos y personal. En Machala, vecinos expresaron preocupación por la violencia generada en torno al operativo, mientras que en Santa Elena se espera que la nueva cárcel se convierta en un referente de control penitenciario.

Durante los disturbios, siete internos fueron aprehendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. El traslado de los 23 reos marca el inicio de un proceso de redistribución de privados de libertad hacia centros de mayor seguridad en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luisa descarta la presidencia de la RC5 pero no futuras candidaturas políticas

  2. Trasladan a reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro

  3. Noboa defiende la Constituyente y destaca nombres que "encabezan el camino"

  4. Mueren 27 presos en cárcel de Machala: SNAI confirma que fue por ahorcamiento

  5. Cierre en la vía a Daule: ¿qué ocurre en la Penitenciaría del Litoral?

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  3. ¿Ministra en campaña? Zaida Rovira aparece en video impulsando el Sí en la consulta

  4. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  5. Los mejores sánduches de Quito: 4 lugares tradicionales para probar

Te recomendamos