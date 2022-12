Fue la noche del 30 de diciembre de 2022 que el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmaba la captura del exuniformado de la Policía Nacional, Germán Cáceres, quien es señalado como el presunto responsable del asesinato de la abogada María Belén Bernal el pasado mes de septiembre del 2022.

Guillermo Lasso confirma la captura de Germán Cáceres en Colombia Leer más

Cáceres fue capturado en la localidad de Palomino, cerca de Santa Marta, Colombia. “En la institución policial no escondemos nada” señaló el ministro del Interior, Juan Zapata, al revelar detalles de la captura, añadiendo que “la Policía Nacional y el ministerio han cumplido con el país”.

La Fiscalía General de la Nación del país vecino informó que una fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial orientó la labor investigativa y sostuvo reuniones con sus pares ecuatorianos y diseñó un plan metodológico. Como resultado se estableció que el exoficial “ingresó por tierra hace dos meses a Colombia y llegó en motocicleta a Medellín (Antioquia). Posteriormente se trasladó a La Guajira y se empleó como barman en un establecimiento comercial del corregimiento de Palomino, donde fue ubicado”, se informó.

No obstante, la llegada de Cáceres a Ecuador tomará su tiempo y las autoridades ecuatorianas no se atreven a dar una fecha exacta, pero buscan que sea en el menor tiempo posible. “Estamos trabajando para que el traslado sea lo más pronto posible, pero hay que entender que son procedimientos legales” manifestó el canciller Juan Carlos Holguín. Los mandatarios de ambos países sostuvieron conversaciones tras la captura de Germán Cáceres. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dio a conocer que el tercer hombre más buscado en Ecuador por el presunto delito de femicidio será deportado.

“Conversé con el presidente de Ecuador sobre este feminicida capturado en Colombia y como lo prometí será deportado a su país para que se haga justicia”, publicó el primer mandatario colombiano.

Conversé con el presidente de Ecuador sobre este feminicida capturado en Colombia y como lo prometí será deportado a su país para que se haga justicia. https://t.co/FUnqgo543g — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 31, 2022

Para Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, la noticia de la captura de Cáceres fue como un “balde de agua fría”, puesto que no esperaba que a víspera de Fin de Año se hiciera realidad su detención. Fue el ministro Zapata que le dio la novedad a través de una llamada telefónica. “Fue con emociones encontradas, no sé si felicidad, no sé si tristeza a la vez, pero lo único que mi nieto pudo decir en ese momento es que lo traigan vivo. Y claro, yo reacciono y digo que hay que velar por la seguridad de Cáceres. Porque qué tal si él se quiere suicidar como suele pasar (entre comillas) o a su vez lo dejan ir nuevamente”, manifestó la señora Otavalo.

Los sucesos que más impactaron al Ecuador en 2022 Leer más

Seguimos con rigurosidad cada uno de los pasos para que Germán Cáceres enfrente a la justicia ecuatoriana. Pronto lo tendremos en el país para que responda por todos sus actos. #Justicia #Transparencia. https://t.co/b1FpOTsyak — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 31, 2022

CRONOLOGÍA

11/septiembre/2022

María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de la Policía en Quito para visitar a su esposo Germán Cáceres, quien era teniente en la institución.

12/septiembre/2022

La mamá de Bernal en compañía de Cáceres interponen una denuncia por la desaparición de la abogada. El policía alegó que habían discutido y ella tomó un taxi.

13/septiembre/2022

Cáceres es retenido por ocho horas tras rendir su versión y luego huyó.

17/septiembre/2022

La Policía oferta una recompensa de $ 20 mil a quien revele información del paradero del presunto autor de la desaparición de Bernal.

21/septiembre/2022

Tras tareas de búsqueda el cuerpo de María Belén Bernal fue hallado en el cerro Casitagua que está detrás de la Escuela de la Policía.