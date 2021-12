A las 14:15 de este jueves 30 de diciembre de 2021, en el cuarto piso del Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló el testimonio anticipado de un empresario en el caso de posible asociación ilícita que investiga a ocho sospechosos, entre ellos Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

El 21 de diciembre el juez Máximo Ortega no pudo instalar la diligencia porque no acudió la defensa de Cinthya Puga, exjefa de despacho de Yunda quien se habría contagiado de COVID-19. La Fiscalía tampoco llevó el expediente físico.

En noviembre el empresario fue citado a la Fiscalía y luego de su versión habría recibido amenazas a través de llamadas de alguien que no se identificó. En ellas se le exigía que no mencione el nombre de Isabel Yunda, madre del hijo del alcalde. Pero ayer de ese tema no habló. La fiscal Mónica Tirado tampoco le preguntó.

La novedad del testimonio a través de la Cámara de Gesell fue la ratificación que él organizó la feria Ciudad de Quito en 2019 y que la representante del grupo 4AM, del hijo del exalcalde, se comunicó para decirle que le haga promoción y a cambio aportaba con 100.000 dólares.

El empresario señaló que se cumplieron todos los pasos, se obtuvieron los permisos, que no hubo aporte del Municipio y que todo fue con recursos privados.

Víctor Velástegui, defiende al empresario Adrián Haro. Consideró que el testimonio no aporta en nada al objeto de la investigación solo la ratificación que hubo una feria con recursos privados en la que no tuvo ninguna participación ninguno de los procesados.

Sebastián Yunda fue involucrado en presuntos actos irregulares tras las pericias efectuadas a su teléfono celular en el que se encontraron chats con funcionarios municipales del círculo cercano del exalcalde en los que se mencionaban temas de proyectos municipales.

Yunda fue detenido el 7 de diciembre en Buenos Aires, Argentina pero está libre con medidas alternativas dictadas por la justicia de ese país. La semana pasada la Corte Nacional anunció el inicio del trámite de extradición.