Telecomunicaciones descarta el pago de un rescate tras ataque informático a CNT

La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, informó este 22 de julio de 2020 que hasta el momento no hay evidencia de que se hayan perdido, sustraído o secuestrado datos por el ataque ransomware del que fue víctima la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

La funcionaria hizo una cronología del caso y reconoció que virus ingresó al sistema el 14 de julio y afectó específicamente a los sistemas informáticos alterando servicios como el de facturación, activaciones y recargas.

Hackers atacaron los sistemas informáticos de la CNT Leer más

Según la ministra, hubo una reacción inmediata y los usuarios de CNT no tuvieron problemas de funcionamiento y continuaron operando, aunque reconoció que hay una ralentización en servicios a terceros, porque se aisló el sistema para contener el virus y eso evitó un contagio de otras instituciones del Estado.

"La solicitud de rescate es algo automático en este tipo de ataques, posterior a la que se dio en el momento, CNT no ha recibido ningún tipo de llamada, solicitud, o petición alguna de rescate. No se ha secuestrado la información, no se ha hablado jamás de dinero en ningún tipo de moneda. Eso es completamente falso", aseveró.

#Atención: la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, asegura que no se negoció ni se pagó un rescate luego de ataque rasomware del que fue víctima el 14 de julio pasado la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). pic.twitter.com/cXMvaD6zAF — Diario Expreso (@Expresoec) July 22, 2021

Sin embargo, las propias autoridades gubernamentales reconocieron que este tipo de ataque "de alto nivel", es costoso ejecutarlo, por lo que quedan dudas sobre cuáles fueron los motivos para realizarlo si no fue pedir dinero.

Cambiar la estrategia de ciberseguridad, una misión más que deja la pandemia Leer más

El Ministerio de Telecomunicaciones y la CNT acudieron a experto nacionales y extranjeros para hacer frente a la intrusión, pero también para preparar un plan a futuro que brinde mayores seguridades. Esto ha tenido un costo para el Estado, pero según la ministra no se compara con el precio que habría significado no contenerlo. No dio montos.

El caso fue denunciado en la Fiscalía General del Estado y además de los técnicos de CNT el caso es investigado por expertos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los equipos entraron en cadena de custodia.

Sobre las sospechas de posibles autores intelectuales y procedencia del ataque, la ministra Maino dijo que es mejor ser cauto, para no entorpecer las investigaciones que se adelantan desde varias instancias.

El servicio de pago en los bancos fue reestablecido este 22 de julio, al igual que los pagos a los proveedores. El pago en ventanilla en los establecimientos del CNT aún tiene restricciones por motivos de seguridad.