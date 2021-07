Hackers atacaron los sistemas informáticos de la CNT

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fue víctima de un ataque informático. A través de un comunicado del 16 de julio del 2021 informó que presentó una denuncia en la Fiscalía para que la entidad dé con los autores del delito. "Estaremos vigilantes, a fin de que los culpables reciban la sanción correspondiente por la alteración del normal funcionamiento de este sector estratégico del Ecuador".

Según la entidad, el ataque afectó los procesos de atención en los Centros Integrados de Servicio y Contact Center. "Debemos informar a nuestros clientes, masivos y corporativos, que sus datos se encuentran debidamente resguardados. También informamos que los servicios como llamadas, internet y televisión operan con normalidad", dijo la CNT.

La intrusión de los ciberdelincuentes provocó molestias entre los clientes, quienes no pudieron pagar sus facturas. Por Twitter, Ivonne Villegas contó su experiencia: "Fui en la mañana para pagar, me dijo que no tenia sistema y regresé en la tarde que seguía sin sistema". Ante esta situación la Corporación afirmó que no se cortará el servicio de los usuarios que presenten falta de pago.

Se presume que el ataque fue de tipo ransomware, que es un hackeo en donde los ciberdelincuentes encriptan los datos y piden rescate por ellos. Esta misma modalidad de ataques también han sufrido bancos ecuatorianos en este año.

La CNT señaló que su equipo técnico logró contener la propagación del ataque, "implementando las soluciones informáticas necesarias y tomando las debidas medidas de protección".