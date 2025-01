El TCE archivó otra causa en contra del presidente candidato Daniel Noboa

Laura Cecilia Wilchis y otros denunciantes no presentaron la documentación solicitada por el TCE

El presidente Daniel Noboa no solicitó licencia durante la campaña electoral.

Una de las denuncias presentadas en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del presidente Daniel Noboa fue archivada. Cecilia Wilchis y otros cinco denunciantes no contestaron un pedido de ese organismo por lo que la acción no prosperó.

El primer mandatario acumuló cinco denuncias después de su decisión de no solicitar licencia para realizar campaña. Él es uno de los 16 candidatos a la Presidencia de la República y el Código de la Democracia establece la obligatoriedad de que quienes buscan la reelección soliciten esa licencia sin sueldo.

La normativa electoral no determina una sanción específicamente por no solicitar licencia. Sin embargo, sí hay sanciones para los funcionarios que promuevan el voto hacia una tendencia o se use recurso públicos en las campañas.

Respecto a la acción de Wilchis, el TCE solicitó el pasado 13 de enero que se amplíe y aclare la denuncia presentada. Para esa finalidad otorgó dos días. Como el pedido no se cumplió en el lapso determinado, el juez electoral Ángel Torres declaro el archivo de la causa.

Otras denuncias en contra de Noboa

El sistema del TCE en el que se registran las denuncias tiene cinco causas en las que el accionado es Daniel Noboa. La primera fue presentada por el también candidato a la Presidencia Luis Felipe Tillería. La misma corrió con la misa suerte que la de Wilchis: fue archivada.

Otra denuncia fue presentada por el abogado Fernando Espinel. La causa también tiene que ver con una infracción electoral establecida en el Código de la Democracia. Sobre esta acción, el TCE solicitó que sea ampliada y aclarada.

Otro candidato presidencial, Jorge Escala, también presentó una denuncia. Después lo hizo el presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano.

Hay que recordar que también hay una acción en la Corte Constitucional sobre el Decreto Ejecutivo 500 con el que Noboa argumentó fuerza mayor para encargar la Presidencia a Cynthia Gellibert y salir por unos días a la campaña electoral.

