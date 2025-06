Steven Dudley, de InSight Crime: "En Ecuador solo falta que asesinen al presidente"

En el contexto del programa Garantizando la Rendición de Cuentas a través de la Cobertura de Profundidad, de la Fundación Medios para la Democracia, el cofundador y codirector de InSight Crime, Steven Dudley, conversó con Diario EXPRESO sobre la participación de Ecuador en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado, el origen de la ola de violencia, su evaluación sobre los esfuerzos del Gobierno del presidente Daniel Noboa y las posibles salidas para este creciente problema.

Dudley es codirector y cofundador de InSight Crime. Miembro principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS) de American University en Washington, D.C. Desde InSight Crime, ha escudriñado la situación de violencia en América Latina, siendo Ecuador uno de los países donde se han centrado sus análisis y visión sobre el desarrollo del crimen y el narcotráfico.

En Ecuador, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas colaboran en el llamado Bloque de Seguridad, destinado a coordinador operaciones conjuntas. René Fraga

El rol de Ecuador en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado

- Según el mapeo que ha hecho InSight Crime, ¿cuál es el rol de Ecuador en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado?

El papel de Ecuador es ser un puente entre los países productores de cocaína y los países consumidores. Este puente es entre Colombia, el principal país de la producción, y Europa, por el comercio que mantiene con Ecuador. Mucho de ese comercio tiene que ver con productos que se conocen muy bien, como el banano, pero también hay otros productos que se comercializan entre los dos países que sirven como camuflaje para el transporte de drogas. Eso en el nivel macroeconómico, pero a nivel micro, lo que se ha construido a lo largo de los años son economías locales de actividades locales de criminalidad, y eso se ha ido expandiendo. Si bien antes no existía tanto el consumo de drogas, ahora Ecuador es de los países donde más se está consumiendo droga por ser ese puente. Eso es algo que hemos visto en otros países que comienzan como puentes y terminan como consumidores. Eso, además, genera otro tipo de actividades criminales a nivel local y muchas veces esas economías criminales son igual o más violentas que los mismos mercados internacionales. Ha sido un proceso feo, perverso y violento. En eso está Ecuador hoy en día.

Las semejanzas de la situación de violencia en Ecuador, México y Colombia

- ¿Sería preciso, entonces, comparar a Ecuador con la Colombia de los 90 o el México azotado por el narcotráfico? ¿En qué se parecen y se diferencian?

No es tan parecido a Colombia porque ese es un país productor. Colombia tiene una historia de violencia política, guerrilla y paramilitares que no tiene Ecuador. Obviamente, hay cosas que se parecen también, como los nexos de los grupos criminales y políticos locales y la violencia que sale de ese tipo de nexos, por ejemplo. Esa violencia también llega a los altos niveles, como el magnicidio (de Fernando Villavicencio) que Ecuador sufrió en las elecciones presidenciales. Colombia también tiene una gran historia de ese tipo de magnicidios en épocas electorales. México, por otra parte, tiene una realidad distinta, pero en muchos aspectos es muy parecido. México es más cercano a ser el país consumidor más grande del mundo de las drogas, así que ha tenido un posicionamiento estratégico de crimen organizado muy importante. La importancia de Ecuador viene de tener un comercio muy vibrante entre Ecuador y lugares como Europa. Los nexos y los mercados que se van creando van exactamente de la misma forma que existen ya en el comercio legal.

A pesar de críticas, se aprobó el informe para el primer debate del proyecto de Ley de Innovación de la Gestión Pública, el segundo económico urgente del gobierno de Daniel Noboa, que incluye reformas en contratación pública y al Código de la Niñez.



Los detalles:… pic.twitter.com/k5tF3YJujZ — Diario Expreso (@Expresoec) June 14, 2025

Las cárceles son la matriz del crimen organizado en el Ecuador

- De acuerdo con el seguimiento que han hecho de la situación en Ecuador, ¿cuál fue el momento determinante que dio pie a la ola de violencia que se vive hasta ahora?

Ese incremento fue paulatino. Si vamos a marcar un momento, puede ser la primera masacre en las cárceles de Ecuador, en 2020. Ahí es cuando se marca el momento en el cual la violencia dentro de los mismos grupos, o dentro del mismo grupo más consolidado, que en ese tiempo eran Los Choneros, se dispara dentro del epicentro de actividades de los mismos grupos criminales, que era la cárcel. Ese disparo en las cárceles es lo que comienza a generar los problemas que vemos hoy en día en las calles, porque hay una relación simbiótica entre lo que está pasando dentro del sistema carcelario y lo que pasa en las calles. Esas mismas mafias funcionan desde la cárcel. Su liderazgo ha estado funcionando y operando desde la cárcel. Los principales grupos criminales en Ecuador nacieron de las cárceles. Hay otros actores, por supuesto. Hay una gran falta de preparación en cuanto a los sistemas de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y otros que dejan también un espacio donde pueden operar, crecer y reclutar esos grupos. Además, no hay una preparación adecuada por parte del Estado para enfrentar grupos que ya son cada vez más sofisticados. Es una falta de visión por parte del Estado y de muchos que hemos sido sorprendidos por la rapidez con la cual surgieron y empezaron a operar estos grupos.

Colombia y México, los referentes del crimen y el narcotráfico en Ecuador

- ¿La presencia de cárteles de droga también ha incidido en el aumento de la violencia en Ecuador? ¿Qué grupos han identificado que colaboran con los grupos criminales ecuatorianos?

Los que más han influenciado a los grupos criminales en Ecuador son los colombianos. Ahora se habla mucho de los mexicanos, pero la historia de Ecuador es una historia de presencia de grupos colombianos. Los grupos son esa combinación político-criminal, y esa combinación es súper importante para los grupos que van a tener cierta resistencia, que van a sobrevivir a las presiones del Estado, que van a entender que tienen que crear nexos con el Estado, que van a empezar a crear sistemas de crecimiento de capital social, político y económico. Todas esas ideas vienen de Colombia. Los grupos criminales ecuatorianos entienden, por haber tenido contacto a lo largo de los años con los colombianos, que más allá de tener una presencia física, necesitan armas, logística, contactos y apoyo local. ¿Cómo lo consiguen? Pues van creando sistemas y lazos con la misma comunidad. Son lecciones sacadas de Colombia. Obviamente han llegado grupos de México o representantes de grupos mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y sus facciones, los albaneses y otros de Europa del Este. Ellos llegan y buscan aliados fuertes, pero también están dispuestos a cambiar uniformes cuando necesitan cambiar esos uniformes.

En los últimos años los gobierno de Ecuador han superado el récord de incautación de droga en alta mar y en caletas escondidas en viviendas y haciendas. Armada del Ecuador

Daniel Noboa tiene retórica, pero no un plan en contra de la criminalidad

- ¿Qué tan profunda puede llegar a ser la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador? Los casos judiciales como Metástasis, Purga y Plaga nos han demostrado que el crimen organizado ya trabaja de la mano con la corrupción política a diferentes niveles…

Ya se ha demostrado el peligro y esa habilidad de los grupos criminales de corromper muchas partes del Estado y de aprovechar ciertos vacíos que hay en las leyes, como en el Código Integral Penal (COIP). Los peligros ya los han visto. Es decir, pueden llegar hasta asesinar candidatos presidenciales... Solo falta que asesinen al mismo presidente (Daniel Noboa). Hemos llegado a esos niveles y las demostraciones ahí están.

- ¿Por dónde hay que empezar a encarar este problema? En su primer mandato, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno, señalando de terroristas a más de una veintena de grupos criminales…

No hay solución fácil. Sobre todo después de que estos grupos comienzan a operar a esos niveles, varios de los cuales hablamos desde el principio (internacional, regional y nacional). Además, una vez que se establecen todas esas economías locales, es muy difícil erradicarlas, y eso es lo que se ha visto en México, Colombia, Honduras y Guatemala. Y es una lástima porque se instalan esas economías criminales locales y estos grupos siguen. Tienen una gran posibilidad de resistir a las grandes presiones que van creciendo también por parte del Estado, y se va incrementando esos conflictos, esas batallas. Cualquier Estado tiene que enfrentar la violencia y tiene que dirigirse y poner los recursos hacia los grupos más violentos, a reducir esa violencia. En ese sentido, al menos en la retórica del presidente Noboa, es donde se están dirigiendo los esfuerzos del gobierno ecuatoriano. El problema es que una cosa es decir que vas a hacer eso y otra cosa es hacerlo. Y lo que no hemos visto es que hay un plan detrás de esa retórica. Entonces, existe retórica para hacer el primer paso, que es ir hacia los grupos más violentos. Bien, ¿pero dónde está el plan? ¿Dónde está la coherencia de ese plan?

El ministro del Interior, John Reimberg, fue contundente este viernes 13 de junio al criticar a quienes, desde la justicia, permiten que criminales peligrosos vuelvan a las calles.



Toda la información: https://t.co/RkQnuAC9vE pic.twitter.com/xrlmMPLlN3 — Diario Expreso (@Expresoec) June 14, 2025

La importancia de cortar las economías criminales en Ecuador

- ¿El combate al lavado de activos y a la minería ilegal es un buen primer paso, cortando el flujo de dinero de estas economías criminales? ¿O es insuficiente?

Obviamente sería bueno que se cortara ese flujo de dinero. Eso no es únicamente una enfermedad ecuatoriana, es una enfermedad mundial. Se habla mucho de seguir el dinero, parar el dinero, confiscar el dinero, congelar el dinero y ningún país lo hace. Ni Ecuador, ni Estados Unidos, ni Francia. Son investigaciones supremamente difíciles y hay un problema detrás: ningún gobierno quiere impedir actividades económicas. Eso puede estar ligado a una industria, por ejemplo, en el caso de precursores químicos. Los precursores químicos son importantísimos para todas nuestras economías por la producción de tantos productos y nadie quiere tocarlos. Intentan regularlos, pero nadie realmente va hacia congelar ese flujo de químicos a nivel global porque con eso congelas la economía. Igual con la minería. Puede que el origen del oro no sea regulado, pero cuando ese oro entra en la cadena legal ya no se lo puede parar. ¿Vas a penalizar a las empresas que compraron ese oro? Y no quieren además parar ese flujo de oro porque eso es dinero. Entonces, con esa serie de obstáculos, nadie toca el dinero, nadie realmente investiga el dinero, nadie investiga el flujo de ese tipo de mercancía como es el oro o los precursores químicos porque se enfrentan a estas realidades.

Mira la entrevista completa con el cofundador de InSight Crime, Steven Dudley

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!