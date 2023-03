Sismo en Ecuador: 53 albergados y 78 casas destruidas en El Oro

Resignación, es lo único que buscan las familias afectadas que lo perdieron todo a causa del sismo del sábado 18 de marzo que afectó gravemente las viviendas en Machala y Pasaje, provincia de El Oro.

Han pasado cuatro días del sismo con epicentro en Balao y el dolor de los afectados es evidente al ver que, en pocos segundos, todo el esfuerzo de su vida se desplomó.

Carlos Manuel Espinoza, quien durante 10 años arrendaba en un departamento en la calle Guayas y Octava Norte, en Machala, tiene un nudo en la garganta y al ver el espacio donde vivía se le corta la voz.

Él aún no puede ingresar a sacar los pocos enseres que le quedaron, debido a que una losa tapó la escalera y ahora tiene que esperar la remoción del concreto para rescatar algo. “Se tiene que empezar desde cero, la ayuda para mí no ha llegado, solo han venido el Cuerpo de Bomberos de Machala para inspeccionar y concluyeron que la casa de tres pisos ya no es habitable”, dijo el arrendatario.

Como esta casa, existen 249 viviendas que sufrieron daños. En la provincia de El Oro, la zona más afectada: 78 casas completamente destruidas y otras 129 que tienen fisuras. Para aquellas familias, el Gobierno Nacional ha destinado un bono de arrendamiento de 225 dólares mensuales durante tres meses, con opción a duplicarse, es decir, por seis meses.

La tarde del sábado se reportaron varios muertos, heridos y casas colapsadas tras el temblor CORTESÍA

Así lo anunció Gabriela Aguilera, Ministra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en su visita a Machala para presidir la mesa técnica de trabajo del Comité de Operaciones Emergentes (COE).

Allí anunció la aplicación de un nuevo bono de arrendamiento por emergencia, como un mecanismo de atención temporal a los damnificados por desastres. Para el efecto, se reformó el Decreto Ejecutivo 405, expedido el 21 de abril de 2022, el mismo que en su artículo 18 establece los lineamientos a seguir por parte del Ministerio del Miduvi en los casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o fuerza mayor.

El Miduvi, como ente rector del hábitat y vivienda en Ecuador, será la entidad que establecerá los lineamientos para la entrega de estos incentivos.

“Este incentivo de arrendamiento por emergencia se ha creado para brindar una respuesta inmediata a las familias que más lo necesitan, cuyas viviendas resultaron afectadas. El bono se aplicará temporalmente, mientras se procede con los procesos precontractuales y contractuales para la construcción, reconstrucción, reparación y/o adquisición de viviendas, según se requiera”, dijo la secretaria de Estado.

Comerciantes retiran mercancías, de una edificación afectada por un terremoto de magnitud 6,5 en la ciudad de Pasaje (Ecuador). efe

Para el alcalde Darío Macas, los escombros se tienen que remover 72 horas después de haber sucedido el terremoto. Él dijo que en su experiencia como ingeniero civil, primero tiene que asentarse bien los escombros y luego entrar con maquinaria.

“Hay muchas familias afectadas, yo calculo que el daño es de unos 80 millones de dólares para poder reconstruir la ciudad, son cálculos que uno se atreve dar, aunque eso es incuantificable, porque cada vez vamos descubriendo más desastres”, expresó el alcalde.

DAMNIFICADOS

Pese a que Machala es la ciudad más afectada, no hay damnificados en el albergue que anunció el alcalde Macas, el coliseo Walter Sacco está sirviendo como centro de acopio de víveres. Donde sí hay 53 personas damnificadas es en el cantón Pasaje, ellos están en la escuela John F. Kennedy.

De acuerdo con el reporte del COE cantonal, el número de refugiados hasta la tarde del 20 de marzo fue de 53 personas; de ellas 14 ecuatorianas, 38 venezolanas y 1 colombiana.

Al respecto, el comisario municipal de Pasaje, Marcelo Orellana, confirmó que en el albergue están 26 menores de edad; 26 adultos y 1 adulto mayor. En total 26 hombres y 27 mujeres.

“Estamos ahora acomodándolos, informándoles sobre las reglas de convivencia para mantener la paz y la seguridad dentro de este albergue; al cual están llegando las provisiones necesarias; sin embargo, vamos a necesitar más alimentos, así que las personas que deseen colaborar pueden contactar con el COE Cantonal para dejar sus donaciones”, fue la exhortación del comisario Orellana.