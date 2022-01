Sindicalistas cobran hasta $ 2.000 por hacer activismo

Son líderes históricos. En todas las protestas sus rostros se repiten y cuando se trata de hablar de los derechos laborales o las condiciones sociales lo hacen a nombre de toda la clase trabajadora del país. ¿Pero en qué trabajan ellos? ¿Cómo se ganan el pan?

Los más visibles son Manuel Mesías Tatamuez, Nelson Erazo, Ángel Sánchez y José Villavicencio, quienes encabezarán las marchas en contra del Gobierno de Guillermo Lasso previstas para el 19 de enero.

Tatamuez Moreno, a sus 71 años, es el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut). Ha estado al frente de la Federación de Organizaciones Campesinas (Fenoc), la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y ha sido tres veces presidente Frente Unitario de Trabajadores (FUT), una organización sindical fundada en la década del 70.

Su vida laboral ha sido prácticamente la dirigencia social La Cedocut le paga un sueldo mensual de 2.000 dólares, según lo reportado al IESS. Es decir, forma parte del 3 % de la población que más gana en Ecuador. Aun así, desde 2010 no paga impuesto a la renta, según el SRI.

“Ya sabía hace rato que el Gobierno anda detrás nuestro. Hay líderes sindicales que tienen años, pero como están con el Gobierno no los tocan... Lo que no me van a poder sacar es que soy ladrón, que he hecho convenios con los empresarios o con los gobiernos de turno. El señor Correa me insultó nueve años y me rebuscó todo...”.

Efectivamente, Tatamuez, además de ser un líder histórico, no ha sido parte de ninguna compañía privada ni ha recibido contratos con el Estado. Así se detalla en la Superintendencia de Compañías y en el Servicio de Constatación Pública.

“A mí me sacaban en las sabatinas, por estar en todas las marchas, por ser tan público, pero mi vida ha sido la lucha social y siento orgullo”.

El segundo líder es Ángel Eduardo Sánchez Zapata, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). Además es el representante legal de la Cedocut y presidente del FUT.

Protesta. Los colectivos de trabajadores del país han anunciado una movilización nacional para el 19 de enero, en rechazo a varias de las políticas del Gobierno.



Según el Formulario de Acreditación para Organizaciones de Trabajadores N.° PC18-428, el FUT es como un gran paraguas que acoge al resto de las organizaciones sindicales como Cedocut, CEOSL, CTE, UNE y otras. Estos gremios están integrados por 450.000 obreros y campesinos.

Cada uno de los trabajadores sostiene a los sindicatos con un porcentaje de su sueldo mensual. Lo mínimo es el 1 %, indica el artículo 443, numeral 7, del Código del Trabajo.

Sánchez, según su hoja de vida, es chofer del Trolebús desde hace más de 20 años. Oficialmente trabaja para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, pero no recibe un sueldo por esa actividad. Tiene una licencia sin remuneración desde hace más de dos años que le permite no perder su puesto mientras se dedica a la dirigencia sindical.

Sánchez indica que gana 1.200 dólares al mes por sus labores como líder social. “Es un bono que sirve para cubrir la movilización y las labores que tengo a diario”. No reporta bienes a su nombre ni tiene acciones en ninguna empresa, según la Súper de Compañías.

Nelson Erazo también es servidor municipal. Trabaja en la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y tiene una licencia sin sueldo mientras preside el Frente Popular. Esta es una alianza de organizaciones sociales formada en 1987.

Nelson Erazo Hidalgo, presidente nacional del Frente Popular

Entre los grupos asociados están la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Mujeres por el Cambio y otros colectivos que no están obligados a aportar dinero al Frente Popular.

En su caso indica que gana 500 dólares al mes, un bono que le paga la Unión General de Trabajadores (UGTE). La misma organización le cubre el aporte al IESS. Al ser un salario bajo él no está obligado a pagar impuesto a la renta.

Tiene cuatro hijos y está casado. “Es un valor simbólico, que no alcanza”. Su esposa también trabaja para sostener los gastos del hogar. Tampoco registra bienes a su nombre ni es accionista en compañías.

José Villavicencio trabaja en la Universidad Técnica de Cotopaxi. En 2017, en una entrevista, dijo que laboraba como guardia de seguridad.

Hoy es presidente de UGTE y sobre su vida personal prefiere no dar detalles. “Ya sabíamos que el Gobierno nos está investigando, y sobre esas cosas (mi salario) yo prefiero no hablar. Con Correa nos persiguieron, con Moreno nos persiguieron y con este gobierno parece que tenemos más de lo mismo por defender los derechos de todos los trabajadores”.

