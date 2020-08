Silvana Vallejo regresa al Sercop tras un poco más de un mes fuera de la entidad

La despedida duró poco. Silvana Vallejo vuelve a la dirección general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) luego de que fue removida del cargo a inicios de julio por el presidente Lenín Moreno. Mediante decreto Ejecutivo, firmado el martes, el mismo presidente la restituyó en el cargo y removió a la cabeza actual.

Eso quiere decir que el reemplazo de Vallejo, Juan Aguirre, estuvo un poco más de un mes en la dirección del Sercop. Él ya estuvo en la entidad durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

En ese tiempo, el ahora exfuncionario aseguró que se debían cambiar reglamentos y normativa interna para transparentar la compra pública en el Ecuador.

La mayoría de ofrecimientos no se cumplieron. En el corto tiempo a cargo, Aguirre logró cambiar la forma en la que se exhibían los datos de contratación estatal, algo que estaba avanzado desde que Vallejo estaba en la dirección.

El decreto presidencial no aclara, sin embargo, que sucederá con la consejería que se creó en la Presidencia de la República para la unificación de sistemas de compra pública. Ese puesto fue diseñado para que Vallejo lidere el proceso de unificación de compra de medicamentos desde Carondelet. No se cumplió o, al menos, no se reportó ningún resultado de esa designación.

La compra unificada, anunciada durante la emergencia sanitaria, permitirá que IESS, ministerio de salud y otras entidades compren medicinas en conjunto.