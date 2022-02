Los representantes de siete fundaciones y asociaciones de pacientes de enfermedades catastróficas y raras dieron una rueda de prensa conjunta, este martes 15 de febrero, para reiterar la gravedad de la situación que atraviesan por la falta de medicinas en los hospitales públicos para sus tratamientos o controles médicos.

El grupo insistió en que mientras las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anuncian la compra de fármacos y citan porcentajes de aumento del nivel de abastecimiento de sus respectivas unidades y casas de salud, en la práctica ellos siguen sin recibir los medicamentos que requieren y cuya falta, para muchos pacientes, ya ha resultado fatal.

Aclararon que no quieren asumir el papel de enemigos de las autoridades o entidades, sino que reclaman su derecho a la salud y a recibir los insumos médicos que necesitan. Sobre todo, aquellos afiliados al Seguro Social que durante su vida laboral han cumplido con sus aportaciones.

“Sin los tratamientos, nuestra salud se deteriora y nos volvemos una carga para nuestras familias y para el Estado; con las medicinas, podemos controlar la enfermedad y seguir siendo ciudadanos productivos”, resaltó Margarita Vásquez, de la Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisiarios. Esta agrupa a más de 280 personas, la mayoría con casos de acromegalia, dijo.

También participaron Rafael Palacios, de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer; Martha Vera, de la Fundación para la Mastenia Grave; Dora García, de la Asociación de Pacientes Renales; María Angélica Santos, de la Fundación de Fibrosis Quística; Carmen Macías, de la Asociación de Enfermedades Reumáticas; y Frank Alarcón, de la Fundación de Pacientes con Leucemia Mieloide (un tipo de cáncer).

Los representantes expusieron varias situaciones: medicamentos que no existen en bodega o que no llegan a los pacientes a pesar de que Salud ha anunciado su compra; medicamentos que ellos requieren que no constan en el listado de adquisición efectuada por Salud; y compras de ínfima cuantía que alcanzan para pocos pacientes o días y luego vuelve el desabastecimiento, entre otras.

La rueda de prensa se efectuó en las instalaciones locales de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Freddy Viejó, tras escuchar las exposiciones anunció que abrirá expedientes a los gerentes de los hospitales y a las autoridades zonales de Salud y del IESS, para que expliquen esta reiterada situación.