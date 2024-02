Serán los Municipios quienes decidan sobre la autorización de eventos masivos

Próximos al feriado de Carnaval, el Gobierno mencionó el jueves 1 de febrero que el COE Nacional ya no tendrá decisión en la autorización de eventos masivos en el Ecuador, cuando días atrás había manifestado que desde esa entidad iban a pronunciarse sobre estas medidas.

Tungurahua: COE provincial ratificó prohibición de eventos públicos y privados Leer más

En ese sentido, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, aclaró que quienes definirán si permiten o no estos eventos son los municipios, provocando malestar entre algunos, ya que varios espectáculos han sido cancelados.

Además, Torres dijo -en una entrevista para Ecuador TV- que no se pueden dar permisos para conciertos, encuentros y más que no presenten un plan de seguridad y que no tengan establecidas responsabilidades para la seguridad del público.

"No va a existir un COE Nacional, lo que tendrá que hacerse es evento por evento. Tendrá que tramitarse dentro de las provincias, dentro de los cantones, y salvo los eventos ya muy grandes, que tengan que tener algún tipo de resolución nacional. Así se va a manejar", dijo.

Por ejemplo, el evento deportivo Noche Amarilla, fiesta en la que Barcelona Sporting Club presenta su nueva plantilla, que en un principio era para el 11 de febrero, fue postergada para otra fecha que hasta el momento no se ha definido. Lo mismo ocurrió con la Explosión Azul, pero la fiesta de Emelec sí se realizará en la fecha pactada; sin embargo, está en veremos si se abre o no el acceso al público.

TE PUEDE INTERESAR: Gastronomía, conciertos y tradiciones ofrecerán los carnavales de Azuay.

El concierto del cantante mexicano Luis Miguel también estaba en 'veremos'; Los organizadores estaban a la espera de algún pronunciamiento del COE, pero hasta este momento todo apunta a que se realizaría el 21 de febrero. Además, no han precisado que el intérprete haya cancelado su concierto por el contexto del estado de excepción que atraviesa el país.

Cuenca, ciudad azuaya que se encuentra en semáforo amarillo, confirmó una agenda de un centenar de actividades por el feriado de Carnaval, incluyendo conciertos, desfiles y más.

Las ganancias de carnaval, aún con el riesgo de ‘hacerse agua’ Leer más

Sin embargo, en Guaranda no fue lo mismo: no se les otorgó permisos para eventos en Carnaval y se reunieron para definir fecha para reagendar los eventos durante el año.

Por su parte, la suspensión de eventos masivos causa un gran impacto a los bolsillos de los inversores, quienes por cancelación de los mismos pierden millones de dólares.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!