Hasta septiembre hubo 13.865 casos de dengue

En Ecuador se contabilizó desde el 1 de enero al 1 de septiembre de 2022 un total de 13.865 casos de dengue, una cifra que se mantiene en crecimiento y que preocupa a epidemiólogos, pues además de considerar que no se están tomando medidas preventivas para que no se incrementen más las cifras, hay oscuridad en la presentación de informes.

“Antes la información era pública y comenzaron a ocultarla y ya nadie la da. Eso es porque no tenemos vigilancia epidemiológica”, expuso Luiggi Martini, exdirector del extinto Instituto Izquieta Pérez al señalar la escasa información sobre los casos de dengue, chikungunya, malaria, zika y otras enfermedades por vectores, habituales en el país.

Para la tercera semana de octubre dejarán de salir los informes internos para evitar confusión.

Carlos Chiluiza, director de Vigilancia del MSP

Según la cartera de Estado en 2022, no se reportan enfermos de chikunguña y tampoco de zika. Pero a inicios de septiembre, en esa página web que responde al monitoreo y control de estas patologías, no tenían esos documentos, sino archivos que no precisaban ni las enfermedades, ni el número de casos y tampoco sobre las tendencias, apenas se identificaba algunos picos de epidemia en determinadas zonas del país según los colores: rojo, amarillo y verde.

Carlos Chiluiza, director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, explicó que se trató de un error en el que se subieron mal los archivos y que serían bajados y actualizados porque corresponden a informes internos de la entidad y que para la tercera semana de octubre ya no estarán en el sistema público. Pero tampoco estaba el informe semanal vectorial desde la segunda semana de octubre.