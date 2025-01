Arenillas: el adiós a la primera autoridad asesinada en lo que va del 2025

Los patios de la Unidad Educativa Ciudad de Quito se convirtieron, la mañana del lunes 13 de enero, en un lugar de homenaje y despedida para el asesinado alcalde de Arenillas, Eber Ponce.

En esta institución, donde cursó sus estudios primarios, familiares, amigos, autoridades locales y ciudadanos rindieron honores al burgomaestre, quien fue baleado la tarde del 11 de enero.

El féretro con su cuerpo fue llevado a las 08:15 hasta el plantel educativo, acompañado de una multitud que mostró su respeto y dolor por la pérdida del líder municipal.

Un pasillo de honor en el que fue su plantel

Estudiantes del plantel levantaban banderas del Ecuador e hicieron una calle de honor mientras el ataúd ingresaba al centro de estudios.

La capilla ardiente se instaló en el patio de la unidad educativa, donde se guardó un minuto de silencio en su memoria y allegados recordaron su trayectoria con emotivas palabras. Personal municipal custodió el féretro durante toda la ceremonia.

Tras dicho homenaje, el cuerpo fue llevado a la iglesia central de Arenillas, donde se realizó una misa en su memoria. Finalmente, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio del cantón para darle el último adiós.

Eber Ponce fue atacado en la ciudadela Miraflores mientras se dirigía a un evento para adultos mayores. Según testigos, un hombre en moto le disparó cinco veces, perforándole un pulmón y provocándole graves heridas que resultaron fatales tras una intervención quirúrgica.

En el ataque, un niño de seis años recibió un disparo en una oreja y el custodio del alcalde fue rozado por un proyectil.

CONTEXTO Los asesinatos de autoridades y candidatos se han registrado en los últimos cinco años, algo sin mayores precedentes.



En torno a las investigaciones, las autoridades sostienen que la moto que habría usado el asesino es una Honda blanca con placa peruana, la cual fue denunciada como robada el 11 de enero de 2025. Según una fuente policial, este vehículo fue utilizado en el asesinato de Ponce, quien el 23 de marzo iba a cumplir 46 años.

El investigador policial añadió que tras el asesinato de Jorge Maldonado, el alcalde de Portovelo que fue acribillado en abril de 2024, se había dispuesto seguridad policial para los alcaldes. Sin embargo, la fuente indicó que el Ministerio del Interior envió un documento al despacho de Ponce solicitando que confirmara si requería seguridad policial. A pesar de ello, el trámite no fue realizado.

“En el documento enviado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Arenillas se indica que no se ha realizado el trámite de análisis de riesgo personal al Ministerio del Interior, y agradece la preocupación por la seguridad integral de su persona como alcalde. Él no tenía alerta de amenazas. Incluso hay un informe de que él no había querido seguridad policial”, explicó la fuente.

En 2024, tres alcaldes fueron asesinados: Brigitte García, de San Vicente, Manabí, victimada el 24 de marzo; José Sánchez, de Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay; y Jorge Maldonado, de Portovelo, provincia de El Oro, estos dos últimos crímenes cometidos en abril.

