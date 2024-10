Sentencia histórica: 34 años de prisión para asesinos de Yuliana, Denisse y Nayeli

En abril de 2023, Yuliana Macías, Denise Reyna y Nayeli Tapia, tres jóvenes amigas inseparables, fueron brutalmente asesinadas en Esmeraldas. Yuliana, conocida artísticamente como ‘Siria, la Diosa Griega’, soñaba con ser una cantante famosa, mientras que Denise también compartía la pasión por la música. El 6 de abril, sus cuerpos fueron encontrados enterrados uno sobre otro a orillas del río Esmeraldas, en un hallazgo que conmocionó a la comunidad. Los forenses revelaron que murieron por degollamiento y presentaban signos de tortura, lo que dejó en shock a sus familias y amigos, quienes las velaron en medio de la tristeza y la impotencia.

Los días previos a su desaparición, Yuliana había anunciado a sus primos que saldría con sus amigas, sin especificar a dónde iría. Aquella noche, compartió una última foto en WhatsApp junto a Nayeli y Denise. Más tarde, la familia de las víctimas descubriría que las jóvenes habían sido contratadas para una presentación musical. A la mañana siguiente, las noticias confirmaron el peor de los escenarios: la Policía llamó a Paulina Rueda, tía de Yuliana, para pedirle que acudiera a Quinindé. Allí, supo que su sobrina era una de las víctimas. El dolor de las familias no encontró consuelo, y desde ese momento, iniciaron una lucha incesante por justicia.

La justicia llegó más de un año después

La mañana de este martes 22 de octubre de 2024, la Corte Provincial de Esmeraldas ratificó la sentencia de 34 años y 8 meses contra Andrés Marcelo Zambrano y Omar Iván Ordóñez Espinel, alias “El Gato”.

Esta decisión, aunque esperada por muchos, no borra el dolor de una tragedia que ha marcado a una comunidad entera. Las jóvenes Yuliana Macías, Denisse Reyna y Nayeli Tapia fueron brutalmente asesinadas y torturadas, sus cuerpos encontrados en abril de 2023, enterrados a orillas del río Esmeraldas, en un rincón que debería ser un refugio, pero que se convirtió en el escenario de un horror inimaginable.

Paulina Rueda, la voz de la familia

Paulina Rueda, tía de Yuliana, se convirtió en la voz de una familia desgarrada por la pérdida. "Como familiares estamos alegres, sentimos tranquilidad porque una vez más se ha hecho justicia", expresó con lágrimas en los ojos, mientras el eco de su declaración resonaba en la sala del tribunal. Sin embargo, la justicia es un camino sinuoso; la defensa de los acusados ya ha anunciado su intención de apelar la resolución en la Corte Nacional de Justicia, dejando a la familia en un estado de incertidumbre que parece interminable.

La historia de estas jóvenes no es solo un caso judicial; es un reflejo de la violencia de género que persiste en nuestra sociedad. En el inicio de la investigación, la Fiscalía vinculó a cuatro hombres en el caso, entre ellos los hermanos Zambrano, quienes intentaron huir y fueron capturados en el cantón Camilo Ponce, en Azuay. Uno de ellos, Andrés, ya tenía antecedentes por extorsión, un indicio de la oscuridad que envolvía a los acusados.

El conductor del vehículo también fue asesinado

La trama se complica aún más con la figura de Luis Fernando Vaca, el conductor del vehículo en el que desaparecieron las jóvenes. Su cuerpo fue hallado desmembrado en julio de 2023, un destino trágico que dejó muchas dudas. Sus padres, aterrorizados por amenazas, abandonaron el país, dejando atrás la esperanza de que su hijo pudiera haber sido un testigo clave en la búsqueda de justicia. “Él quería hacer justicia porque Denisse era su mejor amiga”, recordó Paulina, destacando el sacrificio de una familia que se vio atrapada en la violencia.

Las sombras de la culpabilidad se ciernen sobre aquellos que ya no pueden defenderse. “Como él no puede defenderse, le echan la culpa”, dijo Rueda, refiriéndose a las acusaciones que recaen sobre el fallecido Vaca. En esta narrativa de dolor, la verdad se convierte en un bien escaso, y las vidas de tres jóvenes se desvanecen en medio de acusaciones y manipulaciones.

Lo que se sabe sobre los involucrados

Omar Iván Ordóñez, capturado en noviembre de 2023, es señalado como uno de los sospechosos intelectuales y materiales del asesinato. La Fiscalía ha formulado cargos de asesinato, argumentando que las víctimas no tenían relación sentimental con los acusados, lo que desestimó inicialmente la figura del femicidio. “Aunque no hayan tenido una relación de pareja, eran mujeres y fueron violentadas por razones de género”, enfatizó Paulina, recordándonos que la violencia de género no se mide solo por la relación entre víctima y agresor.

La liberación de Holger Zambrano, quien alquiló el auto, añade otra capa de frustración a esta historia. A pesar de las evidencias que apuntan a la culpabilidad de su hermano y Ordóñez, él logró demostrar su inocencia, dejando a las familias con la sensación de que la justicia es un juego de azar en el que la vida de las mujeres pesa menos que la de los hombres.

Este caso no es solo un proceso judicial; es un grito de alerta sobre la violencia de género que sigue presente en nuestra sociedad. Las lágrimas de Paulina Rueda son un recordatorio de que detrás de cada expediente hay una historia, un rostro, una vida que fue truncada. La lucha por la justicia no termina con una sentencia; es un camino que debe ser recorrido con valentía y determinación.

Mientras la comunidad de Esmeraldas se aferra a la esperanza de que la justicia prevalezca, el eco de las risas de Yuliana, Denisse y Nayeli resuena en el viento.

