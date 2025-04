Selección de jueces constitucionales se trunca en Consejo de la Judicatura

Las diferencias entre los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) obstaculiza el proceso de selección de 50 jueces constitucionales. Los enfrentamientos ocurren a días de que se cumpla el plazo para la creación de las Unidades de Garantías Jurisdiccionales especializadas, como se aprobó en la consulta popular, el cual vencerá el 9 de mayo.

La vocal Solanda Goyes cuestionó el reglamento para la selección de los jueces constitucionales y aseguró que se negará a asistir a la sesión del Pleno, integrado por ella, el presidente del organismo, Mario Godoy y Yolanda Yupangui.

Según dijo Goyes el 23 de abril de 2025, la propuesta no establecería los años de experiencia de los postulantes en la especialidad de materia constitucional, no tiene paridad de género y cree que existirían ambigüedades. "Si no hay correcciones, no aprobaré", comentó. Lo hizo minutos antes de comenzar la reunión del Pleno de la Judicatura, en donde se buscaba reinstalar por cuarta vez la sesión para aceptar al reglamento.

Godoy y Yupangui llegaron a la reunión, pero Goyes no. Tras constatar el quórum, y ante el bloqueo, Yupangui solicitó al presidente que se emita formalmente una invitación a Goyes a "una nueva mesa de trabajo para debatir como ella lo desea, pero con la altura necesaria. Es necesario que conversemos", señaló.

Pugna al interior de la Judicatura

El percance se suma a otros anteriores en los cuales Goyes y Godoy se han enfrentado semanas atrás. Goyes insistió el miércoles en que se quiere aprobar "el reglamento de manera rápida" y plantea ampliar la discusión.

Manifestó que solicitó otra reunión con los vocales y cree que "es necesario que conversemos mucho más con la comunidad jurídica", por lo cual ha invitado a gremios, a jueces, a asociaciones de funcionarios judiciales y a movimientos sociales.

La vocal admite que hubo antes mesas de discusión del reglamento, pero cree que "hay falta de predisposición del presidente (Godoy) para reunirse", discutir. Además, lo critica por su gestión en el cargo.

El presidente del organismo, por su parte, comentó el pasado 26 de marzo, que recibió una denuncia verbal sobre presuntas irregularidades en la Dirección de Acceso a la Justicia, en donde laboró Goyes. Atribuye que ese sería el origen de las divergencias de la vocal.

