Juez dispone que Sebastián Yunda se presente en la Unidad Judicial de Quito el 27 de septiembre

El juez Máximo Ortega consideró que existen los elementos suficientes de una posible participación de Sebastián y César Yunda, familiares del alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, en el presunto ilícito de asociación ilícita y aceptó su vinculación al caso.

El juez no aceptó el pedido de prisión para el hijo del alcalde quien se encuentra en Bolivia desde marzo pasado. Sí ordenó la prisión de César Yunda, primo del burgomaestre porque no ha comparecido al proceso. César Yunda está en México desde el 25 de junio.. La instrucción fiscal se amplió a 120 días. El juez justificó que no acepta el pedido de prisión porque el tipo penal no es de asesinato ni violación, es asociación ilícita.

#AHORA | #Pichincha: En el Complejo Judicial Norte se instala audiencia de vinculación de César Y. y Sebastián Y. a la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita, relacionada con los chats encontrados en el teléfono de este último. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/PJwMKAnXou — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 20, 2021

En reemplazo de la prisión para Sebastián Yunda dictó tres medidas alternativas: presentación periódica en la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en la oficina de presentaciones, la prohibición de salida del país y la colocación del dispositivo electrónico. Sebastián Yunda, al momento en Bolivia, deberá presentarse los lunes y viernes de 08:00 a 17:00. La primera presentación será el lunes 27 de septiembre. Si es que no llega a ponerse el dispositivo el viernes 1 de octubre entre las 10:00 a las 12:00, habrá el análisis respectivo.

Hay prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias para ambos sospechosos.

La fiscal Mónica Tirado había pedido la prisión preventiva de Sebastián y César Yunda. El caso se desprendió de expediente de peculado abierto en contra del alcalde Yunda por la compra de pruebas para detectar COVID-19 durante la emergencia sanitaria decretada en 2020. En esa causa se presentó un informe del contenido del celular de Sebastián Yunda en el que habrían aparecido chats de WhatsApp que habría mantenido con funcionarios municipales como Cinthya Puga, la coordinadora de agenda del alcalde, César Yunda y asesores.

La fiscal señaló al juez que Sebastián y César Yunda tendrían algún grado de participación en el presunto delito.

María Gabriela Moreira es una de tres abogadas del hijo del alcalde en disputa. Ella se mostró sorprendida porque aseguró que la Fiscalía no tuvo la 'acuciosidad' de convocar a su cliente a dar una versión sin juramento. Mencionó que el 16 de junio señaló casillero. El viernes pasado fue citado a dar una versión y "por problemas de conexión de Fiscalía no se pudo dar", añadió.

Según la defensora, Sebastián Yunda salió del país en marzo por sus actividades artísticas. A César Yunda le defendió el abogado público Wilson Gudiño. Él alegó vicios de nulidad por falta de notificación. Pidió para su cliente igualdad con los demás procesados que recibieron medidas alternativas a la prisión. Para él la fiscal no justificó por qué el resto de medidas cautelares no son suficientes.

La teoría del caso de la Fiscalía es que en 2019 se habría conformado una organización conformada por varios ciudadanos, entre ellos Sebastián y César Yunda quienes, aprovechándose de su parentesco con el burgomaestre de la capital, presuntamente asociados con funcionarios públicos, se habrían dedicado a la comisión de delitos para beneficiarse de manera económica para sí o a través de terceros. Podría ser, dijo, asociación ilícita que se castiga con entre tres y cinco años.

Los elementos son, entre otros, el informe con el que se inició la investigación previa relacionada con el celular en el que se identificaron contactos del hijo del alcalde como el empresario Wang Yinlong. El 17 de abril, según una captura de pantalla, se reveló un acuerdo con el empresario de un viaje a China que se habría concretado.

Otro informe de septiembre de 2021 aparecen los chats del celular del hijo del alcalde que mantiene con César Yunda en donde menciona a Emseguridad para la implementación de un proyecto sobre las cámaras de seguridad. Otra captura del chat insiste en el negocio sobre Emseguridad y la propuesta de las Bodycam. Algunos de sus ingresos provienen de la esposa del empresario chino y de otras.

El juez Máximo Ortega no dio paso al pedido de prisión que hizo la fiscal en contra de Cinthya Puga que no acudió a su presentación del 13 de septiembre y adjuntó certificados para justificar la inasistencia..