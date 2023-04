Lo que es mago, no precisamente. Pero le gusta jugar, y este traje de la película de Harry Potter colgado en el perchero de su oficina -Cancillería de la USFQ-, lo animó, apenas vio el equipo fotográfico listo para el shoot. La verdad, creí que era una broma, pero me equivoqué. Posó serio y decidido.

Así es Santiago Gangotena, PHD en Física Nuclear y fundador de la Universidad San Francisco de Quito, un hombre que no deja de sorprender, con humor, muy a su estilo, y una inagotable energía, envidia de todos los que le rodean.

Multifacético, se auto califica, además de Físico, de pintor -ha expuesto un par de veces-; diseñador gráfico -ha diseñado importantes logos publicitarios-; escritor - ha escrito varios libros, y vienen más-; mimo - suele esperar a los estudiantes, por supuesto disfrazado de tal, a la entrada de la universidad-.

Además, se dice calígrafo -su padre tiene que ver en ello, pero me lo demuestra y efectivamente tiene la habilidad-; de experto en yoga -cultura que profesa hace décadas-; de chef -tiene un libro con cerca de 200 recetas de cocina vegetariana ( ojo, ninguna ensalada dentro del mismo) -; por supuesto de catedrático –da clases de Física, Cocina, Etiqueta y dicta el Seminario Socrático El Ser o Introducción al Autoconocimiento-; experto en vinos; y hasta se enorgullece de ser diseñador de moda – si ¡créanlo o no!-. A lo único que no le da, es a la música, aunque es el último en salir de las fiestas porque le encanta bailar.

Metas cumplidas

Exalumno del colegio Americano de Quito, Santiago siempre se distinguió como buen estudiante. Ganó el premio Di Capua, de matemáticas, y ello lo catapultó a una beca Auburn University, en Alabama, para estudiar Física.

Luego, en University of North Carolina at Chapel Hill, estudiando su doctorado fue cuando el sueño de crear una institución académica inició. Iba por sus 30s y, junto a 4 amigos cercanos, la idea creció hasta concretarse cuando regresó al país, con el apoyo de gente que creyó en él: académicos y empresarios de la Costa y Sierra -Conto Patiño, René Bucaram, Marcel Laniado, Carlos Quiroz, Bruce Hoeneisen, Jorge Landívar (con quien diseñó prácticamente todo el proyecto) y Margarita Gangotena, entre otros. Más adelante se sumó Carlos Montúfar, co-fundador y vice canciller de la USFQ, con quien ha guiado la casona universitaria de manera exitosa.

Tres décadas atrás, Santiago recuerda con lo que arrancó el ambicioso proyecto : 126 estudiantes y 15 profesores (y con lo que restaba en su cuenta, 25 dólares). La metáfora de ‘mago’, quizá cabe cuando, hoy por hoy, la USFQ da empleo a 1.100 empleados (entre esos a más de 600 profesores de tiempo completo y 350 a tiempo parcial), y es catalogada como la mejor universidad del país y entre las mejores de Latinoamérica por QS University Rankings y THE, Times Highr Education. Pero, aclara, la Universidad no es un ‘negocio’, todo lo contrario, es una fundación sin fines de lucro.

Hoy, su objetivo se centra en ampliar el campus con residencias universitarias, porque tiene más de un millar de estudiantes que vienen de fuera. Y aunque empezó ya con una primera etapa, falta mucho por hacer.

¿Realizado? Se ríe. Eso no cabe en su léxico mental. Pero su mayor satisfacción es la amistad que desarrolla con los estudiantes que pululan por sus aulas: “Una vez en la China, un estudiante se me acercó y me preguntó si me acordaba de él. Era un chico Bustamante que estaba por empezar una empresa de diseño gráfico en Shangay. Eso es lo que más gusta…”.

Y añade que estar rodeado de jóvenes todo el tiempo, quizás es lo que le impide envejecer. Así mismo, el catedrático afirma que lo que busca dentro del alma mater es “formar librepensadores, ‘creativos’, innovadores, emprendedores: ciudadanos del mundo”.

En casa

Su edad se ha convertido en un mito entre los más de 9 mil alumnos inscritos en sus aulas y fuera de la casona universitaria también. Y es que el paso del tiempo está a su favor. Con honestidad dice 73, pero aparenta muchos menos. Es un hombre sano que se cuida por dentro y por fuera.

Siempre luce impecable, súper elegante y acorde con los múltiples eventos a los que tiene que asistir, revelando que no le teme al color, con chaquetas o corbatas llamativas pero siempre muy bien combinadas: “Me gusta vestirme bien, siempre he sido así”, y, al preguntarle sobre los espectaculares zapatos de charol que lleva puestos, dice: “Adivina cuánto me costaron en Madrid: 12 euros”. Y le creo.

Santiago Gangotena. CORTESÍA

Resguardada por 4 imponentes gran daneses, su casa es el reflejo exacto de quien es. Con un toque algo excéntrico, delata su gusto por el arte. De sus incalculables viajes la casa heredó importantes gestos asiáticos, como cuadros, esculturas y objetos que confirman su gusto por la cultura budista, y comenta que fue él quien la diseñó.

Amante de un buen vino, a Santiago le encanta ser un buen anfitrión y cocinar es una de sus grandes pasiones: “Lo que más me gusta es servir, por eso me hubiese gustado mucho ser mesero”.

De contextura delgada, fue vegetariano 30 años por filosofía, pero en un punto aquello le afectó y ahora se alimenta equilibradamente. Está a dieta, afirma, “tengo que bajar una libra”, y claro, lo cumplirá. Es metódico en sus rutinas, y aunque detesta hacer ejercicio, es una persona muy activa, y no ¡se cansa nunca!

Después de un divorcio, Santiago está contento en el amor, tiene pareja que lo acompaña en una ruta en común. Tiene un hijo, Santiago José, de 34, quien siguió sus pasos al estudiar Física, y ahora es profesor de la USFQ. Es muy parecido a su padre, y no aparenta más de 20. ¿Quiere ser abuelo? “No, no, eso no me interesa, los niños no me gustan, pero se me pegan ¡todos!”. Eso, le digo, está por verse hasta que llegue.

Santiago en una palabra

Dios: Lavado cerebral Muerte: No hay salida

Pasión: Cada día

Libertad: Si no, ¿qué?

Poder: Maldad

Ecuador: Esclavos

Familia: La base

Futuro: No hay adivinos

Educación: Amor

Dinero: Riqueza.

(Historia publicada en 2018 en SEMANA y retomada por EXPRESO digital)