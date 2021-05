Salvador Quishpe dice que le pidieron amnistía para Jorge Glas; Fausto Jarrín lo desmiente

Cruce de versiones entre futuros legisladores. El asambleísta electo por Pachakutik, Salvador Quishpe, aseguró este 9 de mayo de 2021 que desde el correísmo le ofrecieron que votarían por él en una eventual candidatura a la presidencia de la Asamblea, si se comprometía a facilitar una amnistía a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

En un programa de entrevistas de la cadena Ecuavisa, el dirigente indígena apuntó al también legislador electo Fausto Jarrín como el autor de la propuesta que habría sido rechazada de plano.

“Hemos dicho que no podemos comprometernos a ese tipo de cosas porque debe respetarse la independencia de las funciones del Estado. Son temas que tienen que ver con la Función Judicial”, señaló Quishpe.

En diálogo con EXPRESO, Jarrín reconoció que se reunió con Quishpe en la oficina de un colaborador cercano al exprefecto de Zamora Chinchipe para hablar de una diversidad de tópicos: “las divergencias en la época del gobierno de Rafael Correa; la situación de los presos y perseguidos políticos; y de octubre de 2019, porque tanto dirigentes indígenas como de la revolución ciudadana son perseguidos”, dijo.

Sin embargo, aseguró que Quishpe “miente” al asegurar que él le propuso que facilite una amnistía a cambio de votos y que en ese encuentro ni siquiera se habló de la presidencia de la Asamblea.

“Primero porque no he sido delegado, ni coordinador ni nada que tenga que ver con los diálogos entre bancadas, por lo tanto, no tenía nada que ofrecerle. Segundo, yo sí sé la diferencia de indulto y amnistía y sé que no es la Asamblea la convocada a realizar este tipo de gestos humanitarios”, aseveró Jarrín.

La semana pasada se difundieron varias versiones con relación a que estaría próximo un consenso entre Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID), que ya tienen una acuerdo, con la alianza Unión por la Esperanza.

Pero este fin de semana, el excandidato a la presidencia por la ID, Xavier Hervas, recalcó que su partido únicamente tiene un compromiso con el brazo político del movimiento indígena. El jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, le dijo a esta Diario algo similar y negó que este cerrado un pacto con Unes.