Salud y tributos encabezan la lista de la nueva Asamblea

En temas generales, todos están en la misma frecuencia. Salud, reforma tributaria y la educación superior son los temas que están en el top tres de las agendas legislativas y de fiscalización de las bancadas representadas en la Legislatura, que asumirá el próximo 14 de mayo.

Una revisión a cada paso del plan de vacunación contra la COVID-19 de los gobiernos saliente y entrante está en las prioridades el movimiento Pachakutik. Rafael Lucero, su coordinador de bancada, considera que la inoculación debe ser sometida a una auditoría legislativa, a parte de las que realicen otras instancias de control, para que no se repitan episodios como vacunaciones privilegiadas o largas filas de adultos mayores esperando ser vacunados.

El CNE ratifica la adjudicación de escaños de asambleístas en Manabí Leer más

En la misma línea, la legisladora electa de la alianza Unión por la Esperanza, Paola Cabezas, cree que el nuevo Ejecutivo debe explicar ante la Asamblea Nacional el plan para la vacunación de 9 millones de personas en sus 100 primeros días de gestión y develar la lista de los vacunados VIP durante la administración saliente. “Ya tenemos un proyecto de ley de emergencia sanitaria que permita una mejor operación de la crisis porque ha sido muy difícil y el Ejecutivo se saca la vuelta”, adelantó la futura asambleísta.

De la mano de la salud, las reformas tributarias y otras en el aspecto económico que, a criterio de los legisladores electos, deben convertirse en el motor de la economía nacional estancada por la crisis sanitaria. La bancada de CREO, como es lógico, se alinea a la agenda del Ejecutivo, que tiene como primer punto las reformas tributarias que enviará el presidente electo, Guillermo Lasso, quien es promotor de reducir tributos. “Además de recoger la parte propia de reducción de impuestos también planteará agilizar esta relación entre contribuyente y Servicio de Rentas Internas. En promedio los ecuatorianos destinan un tiempo excesivo para atender estos temas porque el proceso es complejo y no está pensado en el usuario”, comentó la legisladora electa Nathalie Arias.

A esta posición se enfila el bloque del Partido Social Cristiano, aliado de CREO. El legislador electo, Luis Almeida, detalla una lista de consignas, entre las que está bajar los impuestos, la creación de empleo, reactivar la producción del país y el libre ingreso a la universidad. “La reforma tributaria debe coordinarse con el Ejecutivo. El planteamiento lo tenemos hecho y ahí está la clave de la reactivación del país”.

Desde la Izquierda Democrática se ciñen estrictamente al acuerdo legislativo firmado con Pachakutik sobre la base de cuatro ejes: Economía, Empleo y Producción; Educación y Salud; Ecología y Derechos Humanos; y Ética y la Transparencia. Y dentro de la fiscalización tienen el ojo puesto, al igual que su aliado, sobre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. “Hemos conversado con algunas bancadas y se les ha puesto sobre la mesa estos cuatro ejes. Tienen conocimiento. Existen algunas coincidencias y están por definirse”, comentó Eckenner Recalde, coordinador de la bancada del partido naranja.

Concordancias en lo general, pero al ir a lo específico se pueden encontrar con obstáculos. Eso se verá en el debate, pero algunas bancadas ya marcan líneas rojas que no están dispuestas a cruzar. Pachakutik, por ejemplo, no respaldará la privatización de sectores estratégicos, ni la venta de empresas estatales. Mientras que UNES no someterá sus votos al respaldo de un paquetazo.

Protección digital que atenaza al periodismo Leer más

El objetivo es claro y la cancha está marcada.

Paola Cabezas (Unes)

Cuidado con el paquetazo y gasolinazo

“Cero paquetazo. Si quieres evitar cualquier convulsión social mira lo que pasa con tu vecino (Colombia). Cuidado gasolinazo. No privatizar la salud, educación y que no se le meta la mano a las empresas públicas”.

Rafael Lucero (Pachakutik)

El ojo sobre la minería, la vacuna y CNE

“Hay que auditar al sector minero. A quiénes entregaron las concesiones mineras del país, las que están cumpliendo los estándares ambientales. Hay que auditar el programa nacional de vacunas. Y fiscalizaremos al CNE”.

Eckenner Recalde (ID)

Sí a fiscalizar, pero no a perseguir

“La fiscalización es una facultad, pero muchos legisladores la usaron como un instrumento de persecución. Queremos fiscalizar todos los sectores, dentro del marco legal sin persecución ni como instrumento de venganza”.

Luis Almeida (PSC)

Promover lo que la Corte negó a Nebot

“Vamos a impulsar los temas de la consulta popular que fue negada por una mayoría de cinco en la Corte Constitucional. Habrá que impulsar la figura del control político a la Corte porque no responde al país”.

Nathalie Arias (CREO)

Observar al Ministerio de Salud Pública

“Hablo de fiscalizar al Ministerio de Salud, a propósito del plan de vacunación... Es un aspecto que deja un mal sabor porque pudo hacerse con mayor celeridad. Esto se debió tratar con prioridad y transparencia”.