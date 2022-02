El suicidio del ciudadano extranjero en Puerto Santa Ana avivó la discusión sobre la salud mental. Sin embargo, el tema es transversal en muchos ámbitos, incluso en el económico. La necesidad de trabajo y dinero hace que muchos ecuatorianos dejen en segundo plano esta parte de su bienestar integral.

Según el psicólogo clínico Edward Mayorga, “no se puede generar empleo con gente enferma”. Además, indica que la pandemia hizo que “enfermedades que ya estaban o tenían (las personas) empezaran a aflorar”. También reconoce que la vacunación genera tranquilidad, pero que desde marzo de 2020 “las prioridades cambiaron”. Esto como referencia a que, según Mayorga, las personas trabajan “hasta donde su salud se lo permita”.

El 31 de mayo de 2021, el recién posesionado presidente de la República, Guillermo Lasso, lideró el inicio del plan de vacunación 9/100. Según indicó el primer mandatario, la inoculación no solo era una solución para la salud pública del país, sino que “es el programa económico más importante que podemos presentar al Ecuador”. Sin embargo, para Mayorga, “las vacunas son más para que (la gente) siga trabajando, pero mientras esté la pandemia, más se deteriora la salud mental”.

Trastornos Entre enero y agosto del 2021, los casos de suicidios aumentaron de 216 a 253 con relación al mismo período en 2020. Un aumento del 17%.

Al inicio del confinamiento obligatorio, en marzo de 2020, el gobierno del expresidente Lenin Moreno lanzó el programa ‘Juntos Salimos de Esta’ como “contención psicológica para el tiempo de aislamiento. Según cifras del Ministerio de Salud Púbica, durante los tres primeros meses de funcionamiento del programa se atendió a 82.000 personas.

Dato que sorprende a la psicóloga clínica, Maribel Romero, porque “pedir ayuda psicológica es un estigma”. Además, señala que es importante atender este problema porque “ser productivo es parte de tener una salud mental estable”. Sin embargo, reconoce que recibe pacientes que, a la par que cumplen con sus labores, sufren estrés que “ha generado que se agudice y evidencie problemas como la ansiedad, depresión, estrés agudo, trastornos afectivos, entre otros”. Esto, según Romero, se debe a que “no se puede rendir en un trabajo donde no se respeta la familia ni se respeta la tranquilidad de los trabajadores” por el teletrabajo.

Por su parte, el analista económico Alberto Acosta Burneo coincide con los médicos en que “una persona enferma no puede trabajar ni producir al mismo ritmo”. Sin embargo, considera que “es un dilema falso pensar que la alternativa es la recuperación o la salud” y añade que “la realidad es que no se las puede separar”. Además, indica que no es conveniente porque “implica paralizaciones en la producción , costos adicionales y limita el potencial de reactivación económica”.

Asimismo, hace hincapié en que la reactivación económica es necesaria para que haya salud y que “el desafío es ponerle todo el impulso necesario”. Ya que sin esa recuperación “la gente no recupera un empleo o se quedan sin trabajo, se quedan sin ingresos y no tienen cómo alimentar a sus familias”. Según cifras del Banco Central, entre marzo y diciembre de 2020, la COVID-19 dejó pérdidas por 16.381,7 millones de dólares en el país.

Además, el analista Acosta señala que, tanto la economía como el bienestar de las personas deben ir juntas porque “si frenas una, se frena la otra”. Lo que está en manos de las empresas, según Burneo, es garantizar seguridad a los trabajadores, brindar apoyo psicológico para que “desfogue todo lo que está causando la pandemia” y mantener las medidas sanitarias. Sin embargo, el psicólogo Mayorga recuerda que si no se le da la prioridad necesaria a la salud mental, “no habrá suficientes psicólogos para atender los casos”.