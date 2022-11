El Ministerio de Salud informó este 26 de noviembre de 2022 el cambio de Luis Daniel Calle Loffredo como gerente del hospital Teófilo Dávila de Machala por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos médicos expuestas en un audio. Según indicó la cartera de Estado, un equipo externo a la unidad médica revisará los procesos de contratación.

"Con el objetivo de garantizar la transparencia en los actos administrativos se designará a nuevas autoridades para ocupar la gerencia y dirección asistencial de esta casa de salud (el Teófilo Dávila)", señala el comunicado del ministerio. Pese que en las redes sociales del hospital aún figura Calle Loffredo como gerente, Salud indicó a EXPRESO que "se hizo efectivo el cambio de autoridades" y que su reemplazo es Álvaro Calle León. La nueva autoridad hospitalaria fungió como gerente encargado del Teófila Dávila en el 2020. Además, al ser consultado por el audio, respondió con el comunicado ya liberado por el ministerio.

#ElOro | El @Salud_Ec garantiza la transparencia en los procesos administrativos del Hospital Teófilo Dávila de Machala y cuidando el correcto y adecuado uso de los recursos públicos. pic.twitter.com/fPQC4t45pG — Coordinación Zonal 7-SALUD (@Salud_CZ7) November 27, 2022

Los procesos de equipamiento, según continúa el comunicado, serán revisados por "los organismos de control" y, además, "un equipo externo al hospital supervisará los procesos de equipamiento para verificar la calidad y cumplimiento estricto de las condiciones contractuales". También Salud destacó estar apegado a la política "tolerancia cero a al corrupción" del Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El cambio de gerente en el hospital Teófila Dávila responde a un audio de una conversación publicado por el portal La Historia donde, presuntamente, Calle Loffredo presionaba a una de las funcionarias del hospital para que reciba equipamiento (endoscopio) que no estaba en buenas condiciones. Según se escucha en el audio, la funcionaria se negaba a firmar el recibimiento de dichos equipos, pero el exgerente la intentaba convencer. Este Diario intento comunicarse con la casa de salud, pero no obtuvo respuesta.

"Ellos son serios y ellos sí van a cumplir. A mí me van a cumplir, a mi no me van a fallar", se escucha en el audio y continúa señalando que "no voy a quedarles mal a ninguna de las personas que están en el proceso del hospital". Sin embargo, ante la negativa de la funcionaria, el exgerente del hospital le indica que "voy hablar mejor con el administrador del contrato porque porque parece que no estás entendiendo" y la increpó que "el fondo del asunto es que van a cambiar todos".