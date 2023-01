El sacerdote que pide votar 'ocho veces no' ha representado a la curia azuaya

Un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales muestra al sacerdote católico Marcos Matamoros, de la parroquia Cristo Salvador, de Cuenca, diciendo en una parte de su intervención ante los feligreses que “hay que decir 8 veces no”, lo que ha sido interpretado como un llamado a expresar el rechazo a la consulta popular promovida por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que tiene ese número de preguntas.

“Desde los pobres, desde los humildes, hay que aprender a decir no a los poderosos de este mundo, y si hay que decir ocho veces no, no importa, hay que hacerlo”, dice en el vídeo que no ofrece toda su intervención.

El vídeo ha generado opiniones divididas entre quienes a su vez están de acuerdo o en desacuerdo con la consulta. Los primeros, cuestionando que un sacerdote toque temas políticos; y los segundos, elogiándolo por eso.

Matamoros no pudo ser ubicado este 31 de enero por este Diario en la parroquia morlaca, a pesar de que allí indicaron que la atención es solo martes y viernes. Informaron que el sacerdote cumplía otras actividades que la curia le encomienda en otras comunidades.

Precisamente, Matamoros ha representado a la curia azuaya en anteriores ocasiones en que ha sido consultado por medios de comunicación locales, en los que ha tocado temas eclesiales y también de coyuntura política.

Por ejemplo, en una entrevista de noviembre de 2018, habla sobre los casos de pederastia en Azuay y las protestas por la minería ilegal, en las que la Iglesia intervino como mediadora.

En esa ocasión, entrevistado en Radio Antena Uno, precisa que él representa a la curia arquidiocesana de Cuenca; no a la Conferencia Episcopal.

En otra entrevista más reciente, de agosto de 2022 con Radio Visión, habla como párroco de la asistencia del público a los templos, así como también de la mediación y la organización de las mesas de diálogo por parte de la Iglesia tras el paro nacional de la Conaie.

Entre otras cosas, sobre lo primero afirma que los feligreses católicos no necesariamente asisten a una iglesia porque sea la de su jurisdicción o parroquia, sino a donde hay un sacerdote con el cual se identifican.

Sobre lo segundo, citando cifras de una encuesta nacional de entonces, destaca que la Iglesia sea la institución que genera mayor confianza en el país. Y resalta que en un país laico, en lugar de las autoridades o instituciones que deberían garantizar la vida democrática y la solución de conflictos, se recurra para ello a una entidad más relacionada con la parte espiritual.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana no se ha pronunciado sobre el vídeo. En la oficina de su presidente en Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, indicaron que eso le correspondía al arzobispado de Cuenca, por ser de su jurisdicción, pero la entidad tampoco lo ha hecho.