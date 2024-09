Roberto Gilbert: "En Ecuador hay más burócratas que enfermos"

El asambleísta alterno por el Partido Social Cristiano (PSC) y aspirante a la reelección, el médico Roberto Gilbert Febres-Cordero, habla con EXPRESO sobe sus motivaciones para continuar en la Asamblea Nacional y los proyectos que espera impulsar.

Le puede interesar: Unidad Popular formaliza solicitud de inscripción de su binomio presidencial

Mayoría de RETO respalda a Eduardo Sánchez como binomio de Luisa González Leer más

Gilbert es especialista en cirugía cardiovascular y dirige la Clínica Guayaquil. En el ámbito político, fue concejal de Guayaquil durante la alcaldía de Jaime Nebot y, en 2023, se postuló para ser consejero de Participación Ciudadana (CPCCS), entre otros cargos que ha ocupado.

RELACIONADAS Misión exploratoria electoral de UE cumple agenda en Ecuador para elaborar informe

- En medio de la inseguridad y la crisis social, ¿es hoy la salud un tema que preocupa al ecuatoriano?

Un país no puede crecer y desarrollarse sin salud. Desde el niño o la niña que está en el útero de la madre hasta el cirujano, el periodista o el fotógrafo. No se puede trabajar sin salud. Lamentablemente, no funciona en este país porque hay demasiados 'Júpiter donantes', demasiados dioses del Olimpo...

Le puede interesar: Elecciones 2025: la inscripción de candidaturas se hará únicamente en línea

- ¿En qué se traduce eso?

La salud debe ser manejada solamente por un solo ente, como es en otras partes, por el Ministerio de Salud Pública. Pero en Ecuador creció la seguridad social, la honorable Junta de Beneficencia, la empresa privada y todos compiten entre sí.

Hay precandidatos presidenciales que coinciden en aprovechar la tecnología para monitorear los procesos de adquisición de medicinas en el IESS y el MSP.



La nota completa 👉 https://t.co/MXf8kEQTNL pic.twitter.com/dq0cYYURMB — Diario Expreso (@Expresoec) September 16, 2024

- ¿Es una idea que quiere impulsar desde la Asamblea Nacional?

Hay que mejorar la salud del Ecuador, unificar la salud de alguna forma. El Estado tiene que unificar su salud, tiene que hacer que el Ministerio de Salud Pública sea el ente rector, omnímodo, omnipotente, super poderoso de la salud ecuatoriana.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025: ¿cuándo quedan en firme las candidaturas a la Presidencia?

Elecciones 2025: El TCE dispone que Verónica Silva sea incluida al padrón electoral Leer más

- ¿Qué pasaría con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?

Debe existir, pero para los préstamos quirografarios, para las jubilaciones, para las otras cosas, pero dejar aparte la salud de estar construyendo monstruos maravillosos. Sin precisamente hablar mal de ellos, ahí se han salvado y se sigue salvando mucha gente.

- Sin embargo, las propuestas deberán pasar por el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo observa la relación con el resto de bancadas? ¿Le preocupa que sea una barrera?

Antes de ir al Pleno hay una comisión, la de salud, que se reúne. Luego de ponerse de acuerdo, el texto tiene que ir al Pleno. Aunque los miembros son de diferentes tendencias políticas, cuando se llega al Pleno te encuentras con las otras mayorías que no están de acuerdo con eso y todo el trabajo se vuelve tiempo perdido.

Le puede interesar: El presidente Daniel Noboa dispone que todos financien su campaña

- ¿Cómo evitar que proyectos importantes se estanquen en la pelea entre bancadas?

Hay que enfrentar al Pleno con pruebas y yo tengo las pruebas cómo mejorar la salud. Hay más burócratas en este país que enfermos. Esa es la realidad. Esa es la pura y neta en realidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!