Los retrasos electorales se vuelven una ‘papa caliente’

Momento para empezar a desmarcarse. Las demoras en la definición de los nombres de los candidatos a la Presidencia de la República generan una pregunta: ¿Quién es el responsable de que a quince días del inicio oficial de la campaña electoral no haya una papeleta definida?

Se empiezan a barajar nombres. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no señala directamente pero apunta a que el problema empezó cuando el organismo electoral “bajo amenaza” recibió la recomendación de la Contraloría General del Estado de eliminar a cuatro organizaciones políticas, entre ellas a Justicia Social, que ahora es motivo de la polémica.

“Si no hubiese sucedido aquello, en este momento nosotros ya habríamos cerrado la calificación y estaríamos inclusive con varios días de ventaja a la planificación para la impresión de papeletas”, señaló Atamaint en una entrevista con el programa ‘Políticamente correcto’.

Pero para el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, la recomendación de la Contraloría sería apenas una parte del problema y la mayor carga de la responsabilidad recaería en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha cumplido una sentencia sobre Justicia Social desde el pasado 30 de octubre.

Cabrera, sin embargo, aseguró que los comicios programados para el 7 de febrero no están en riesgo porque no hay retrasos en el calendario electoral. Explicó que en el CNE ya no hay causas administrativas pendientes y en el TCE hay cuatro, de las cuales tres se iban a resolver ayer en la noche y una hasta máximo el 19 de diciembre y trata sobre la inscripción de asambleístas en Esmeraldas.

Pero cuál es la solución a la actual situación electoral. Para el presidente del TCE, lo que debe pasar es que debe continuar la ejecución de los procesos tal como han sido programados y, con todos los sobresaltos, se han ido cumpliendo.

EXPRESO consultó al área de comunicación del CNE si alguno de los consejeros podría esgrimir las soluciones ante este impasse electoral, pero se informó que ninguno daría una opinión porque estaban a la espera del pleno de la noche de ayer, en donde está previsto que se trate el caso de Justicia Social.

La Contraloría también descartó que el contralor Pablo Celi se vaya a referir a las declaraciones de Atamaint. En el TCE está en suspenso la resolución de una causa por posible infracción electoral en contra de Celi, que fue planteada por el correísmo, a propósito de la recomendación de la eliminación también de Fuerza Compromiso Social.