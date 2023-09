El retiro de una placa de la tumba de Fernando Villavicencio genera nueva polémica

Un nuevo impasse enfrenta a la familia del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito. En esta ocasión el problema se generó por el retiro de una placa colocada sobre la lápida de su tumba en un cementerio de la capital.

Lorena Villavicencio denunció en redes sociales que al visitar a Fernando Villavicencio en ese camposanto se llevaron la sorpresa que la viuda Verónica Saráuz "ha retirado la lápida colocada allí con permiso de la administración Monte Olivo sin explicación alguna.

Al visitar a Fernando en su eterno descanso, hoy nos llevamos una sorpresa.@VeroSarauzP a retirado la lápida colocada allí con permiso de la administración Monte Olivo sin explicación alguna.

El comportmiento de Sarauz sigue siendo aun más cruel que la bala que mató a Fernando. pic.twitter.com/Z2mwTPfQ3A — Lorena Villavicencio (@Amaru46630166) September 23, 2023

El comportamiento de Saráuz sigue siendo aun más cruel que la bala que mató a Fernando", señaló. Añadió que Saráuz "quitó la lápida que con tanto amor hicieron los familiares de Fernando. Seguramente porque el epitafio decía: "mi Patria es mi familia" y ella no era, desde hace mucho tiempo, parte de la familia de Fernando". (LEA ADEMÁS: "Diego Vallejo pide dar su versión sin juramento en el caso Villavicencio")

La explicación de la viuda fue que "la placa se retiró porque en el camposanto están prohibidas cualquier placa que no sea la que ya está". Además ratificó que las políticas del camposanto no permiten esas placas. Por eso invitó a acercarse al lugar y verificar si alguna tumba tiene otra placa que no sean las autorizadas.

Esta no es el primer roce que se produce entre los familiares. Ocurrió al momento del retiro del cadáver de la morgue, en la velación en el cementerio cuando la madre y otros familiares de Villavicencio denunciaron que no se les permitió ingresar a despedir al candidato y durante las investigaciones del asesinato que tiene a 13 sospechosos procesados por la Fiscalía. De ellos al menos siete son ciudadanos colombianos que son señalados como posibles autores del sicariato.

