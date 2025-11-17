Expreso
El CNE contabilizó los votos de Quito en la consulta popular en el Centro de procesamiento electoral de Pichincha.
El CNE contabilizó los votos de Quito en la consulta popular en el Centro de procesamiento electoral de Pichincha.Foto: Cortesía CNE

Resultados consulta popular: Así quedó el SÍ y el NO en Quito, datos del CNE

Quito aprobó solo una de las preguntas de Daniel Noboa sobre la consulta popular. Lo mismo pasó en Pichincha y Rumiñahui

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el conteo de los votos de la consulta popular y referéndum. Según la plataforma de los resultados, en la capital ecuatoriana, Quito, el 'Sí' ganó solo una de las cuatro preguntas propuestas por Daniel Noboa, mientras que el 'No' se impuso en los otros temas.

En el sistema virtual del CNE, con corte a las 15:30 de este 17 de noviembre de 2025, se observa que la mayoría de los electores en Quito dijo "Sí" a la reducción de los asambleístas, como lo planteaba la pregunta C, en donde Noboa buscaba que el número de legisladores baje de 151 a 73.

Al igual que la capital ecuatoriana, en el cantón Rumiñahui (valle de Los Chillos) y en toda la provincia de Pichincha el Sí se adelantó en esa propuesta específicamente. No obstante en el resultado nacional, el No ganó.

En cambio, en los demás cantones de Pichincha, el No dominó los resultados hasta la tarde de este lunes, cuando el CNE no tenía actas pendientes. 

Así fue el resultado de la consulta en la zona del paro

VOTACIONES CONSULTA POPULAR 2025

Resultados Consulta Popular 2025 por provincias: datos oficiales del CNE

En Cayambe, Pedro Moncayo, Mejía, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos el No se impuso, pero en los dos primeros el resultado superó el 70% y 80% de los votos negativos, respectivamente.

En ambas localidades, ubicadas en el límite con la provincia de Imbabura, se concentraron las manifestaciones por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), un aspecto que, según esa organización, fue determinante en el resultado adverso para Noboa.

El revés de la consulta evitó el festejo de los seguidores, políticos y autoridades del movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN). Ellos se convocaron en su sede, ubicada en la av. De Los Shyris, norte de Quito, la noche del domingo. Sin embargo, tras conocer los primeros datos, abandonaron el lugar.

