O reemplazo o no hay papeleta

La posibilidad de que el correísmo presente otro nombre para reemplazar el de Rafael Correa en el binomio con Andrés Arauz está intacta, pese a que el exmandatario nunca aceptó personalmente su precandidatura.

El consejero José Cabrera le dijo ayer a EXPRESO que la alianza Centro Democrático- Compromiso Social sí puede presentar otro nombre distinto al de Correa antes del inicio de la etapa oficial de inscripción de candidaturas que comienza el 18 de septiembre.

“Dependiendo de sus estatutos tiene que poner a otra persona. El expresidente Correa no aceptó su candidatura porque no vino personalmente a firmar y pueden reemplazarlo por otra persona”, señaló el consejero.

Si esto se produce antes de la fecha del inicio de inscripción, la candidatura de Arauz no correrá el riesgo de ser descalificada, pero si hasta entonces no se ha propuesto un nombre distinto al de Correa, entonces no podrá inscribirse.

Cabrera no cree que la aceptación de la candidatura se convierta en una simple formalidad si luego es posible proponer otros nombres que ni siquiera estaban contemplados como precandidatos. “Es un requisito que se debe cumplir y quien no lo cumple no podrá ser candidato” señaló.

En Unión por la Esperanza (UNES,) que congrega la alianza Centro Democrático- Compromiso Social, se empezaron ayer a barajar las alternativas para reemplazar el nombre de Rafael Correa en el binomio que encabeza Andrés Arauz.

Aunque son ocho las fuerzas que forman parte de este colectivo “con igual poder de decisión”, el director ejecutivo de Centro Democrático, Enrique Menoscal, le dijo ayer a EXPRESO que el reemplazo de Correa debería ser el comunicador Carlos Rabascall, quien también apareció como una opción de binomio en las primarias del movimiento.

Sin embargo, no se descartan otros nombres como el de la legisladora Marcela Aguiñaga o el asambleísta Pabel Muñoz. Incluso, Pierina Correa, quien participó en el proceso de democracia interna para ser elegida como cabeza de lista para la Asamblea Nacional, podría ser propuesta por alguna de las facciones de la alianza electoral.

¿Cuándo se decidirá esto? UNES maneja varios escenarios previos al inicio del proceso oficial de inscripciones. La alternativa principal que maneja Centro Democrático es esperar hasta el 18 de septiembre para que el CNE les notifique que Correa está inhabilitado y dé un plazo para hacer el cambio del compañero de fórmula de Arauz, en 48 horas. Pero según Cabrera, el correísmo deberá llegar a esa fecha con el nombre de otro precandidato a la presidencia.

Ejecución

En diez días inicia el proceso de inscripción de candidaturas. Para entonces estarían resueltos todos los recursos presentados sobre la sentencia y esta entraría en ejecución.

Informe

El CNE esperará un informe de las áreas técnicas para determinar si los precandidatos cumplieron con todos los requisitos.

Aspiración

Rafael Correa aspira, con o si él, “arrasar” en la Asamblea y ganar la presidencia para revertir lo judicial.