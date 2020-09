Rafael Correa: "Muchos quieren que continúe el nombre Correa en el binomio"

Sabe que está fuera de la carrera electoral. El expresidente Rafael Correa, luego de la sentencia de casación por el caso Sobornos 2012 - 2016, reconoce que legalmente no puede ser candidato por lo que califica es una persecución para impedir su postulación. "Esto es seguro que no me van a permitir ser candidato", dijo el exmandatario en un entrevista a Teleradio. Sin embargo, dijo que sus seguidores quieren ver a un Correa en la papeleta electoral, lanzando un guiño a su hermana, Pierina Correa, quien suena como su eventual reemplazo en el casillero para la Vicepresidencia junto a Andrés Arauz.

Tenemos muchas alternativas. Estamos analizándolas... Muchos quieren que continúe el nombre Correa en el binomio. Rafael Correa, expresidente de la República.

“El presidente Lenín Moreno se ha desentendido del movimiento Alianza PAIS” Leer más

Si bien no mencionó el nombre de su hermana, quien ahora lidera la lista nacional de precandidatos a la Asamblea, es uno de los rostros en la baraja de opciones. También está Carlos Rabascall, comunicador y consultor políticos; la exministra de Economía de su gobierno y del actual, María Elsa Viteri; y la comunicadora y exasambleísta constituyente por Alianza PAIS, María José De Luca. "Estamos yendo con mucho cuidado porque están esperando que cometamos un error para eliminarnos".

Correa que el plazo máximo para conocer quien lo reemplazará en la papeleta sería el 20 de septiembre. El plazo de inscripción de candidaturas inicia el 18 de septiembre y termina el 7 de octubre próximos.

Pese a saber con antelación que el Consejo Nacional Electoral descalificará su candidatura por la sentencia del caso Sobornos, dijo que la ruta legal es inscribir al binomio Arauz - Correa, esperar que este último sea descalificado y el reglamento le da al movimiento 48 horas para presentar un reemplazo. "Esa es una de las alternativas, tal vez la más segura a nivel legal".