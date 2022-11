La titular de la entidad insiste durante la entrevista en presentar el rol del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) como un “acompañamiento” a las instituciones para la obtención de la acreditación, en lugar del antiguo papel de ente evaluador que determinaba el cierre de las que no cumplían. De hecho, ahora no prevé hacerlo.

¿El nuevo modelo de evaluación está cambiando o incorporando algún factor, o dándole más peso a cierta área, en relación con el proceso anterior?

Es importante indicar que lo estamos haciendo de manera participativa. Con todos los institutos hemos trabajado estos talleres y ellos son previamente informados a través de la guía metodológica. También que en esa guía estamos introduciendo todos los cambios que se han dado. Sabemos que hay cambios en el Reglamento a la LOES, en el Reglamento de Régimen Académico, y es importante hacer esos ajustes en el modelo y en la guía metodológica. Y justamente para eso fueron los talleres, para que los institutos conozcan cuáles son esas adaptaciones. Y también establecer los métodos de valoración que deben ser conocidos con anticipación de los 43 indicadores y los seis criterios que tiene el modelo.

¿Cuáles son esos criterios? ¿Tiene alguno de ellos un mayor peso que los otros?

Eso está aprobado, pero la guía metodológica permite hacerlo operativo. Es lo que estamos ajustando con base en la nueva normativa. Respecto a los pesos, lo que está aprobado es en docencia 25 %, profesores 22 %, organización 21 %, investigación y desarrollo 12 %, vinculación 10 % e infraestructura 10 %.

Una de las características de los institutos es que sus carreras deben ser más prácticas. ¿Tiene alguna valoración especial que les asignen más horas de prácticas a sus estudiantes?

La función de los institutos técnicos y tecnológicos es tratar de resolver los problemas de empleabilidad en determinados sectores productivos del país. En efecto, en los institutos los alumnos cumplen un determinado número de prácticas, ahí tienen su propia propuesta académica, y el estudiante debe cumplir con esas horas. En caso contrario no podría graduarse.

¿Cómo se puede confirmar eso en la evaluación?

El instituto debe presentar evidencias. Dentro del modelo se establecen cuáles son esas evidencias que debe presentar para demostrar. Recuerde también que tenemos visitas in situ, tenemos entrevistas y todo eso nos permite comprobar efectivamente si se está cumpliendo lo que se declara versus la realidad.

¿Cuáles fueron las principales debilidades y fortalezas de los institutos que se detectaron en los procesos anteriores?

Sí había debilidades en algunos criterios. Por ejemplo, en el mismo tema de la investigación. Por eso en los talleres del Caces que hemos desarrollado también estuvo nuestro director de investigación y nuestra propuesta es que para el próximo año vamos a dictar talleres a los institutos para que sepan cuál es la metodología de investigación, dónde publicar sus estudios. Eso será de mucha ayuda para ellos.

¿Qué pasa si a pesar de todo este tiempo de preparación, algún instituto no logra cumplir y obtener la acreditación?

- Pues ellos tienen que establecer un plan de mejora, ¿no? Si no se acreditan, ellos tienen la oportunidad. La resolución del Caces será: vamos a separar y solventar todos los problemas que no les permitieron obtener la acreditación.

- ¿No está previsto el cierre de instituciones que no cumplan?

- No, no. Cuando no se acredita, simplemente el informe es de ‘no acreditado’. Y entra a una nueva fase que es realizar un plan de mejoras al que se hace seguimiento, se controla, se acompaña Esos planes son presentados de manera anual. Si no se cumplió en esa fase el plan de mejoramiento, el informe de incumplimiento se envía al Consejo de Educación Superior (CES), que toma las acciones pertinentes. Pero el Caces como tal no cierra la institución, solo informa que no cumplió.

Wendy Anzules es doctora (PhD) en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Cortesía

EL CONTEXTO: Los 245 institutos superiores técnicos y tecnológicos del país (153 privados y 92 públicos hasta julio) deberán obtener o renovar la acreditación en 2024, pero el proceso ya ha sido puesto en marcha con la socialización del modelo de evaluación y los 43 indicadores en seis distintos criterios o aspectos que deberán cumplir.