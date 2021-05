¿Por qué la primera dama no recibirá sueldo?

María de Lourdes Alcívar, de 57 años de edad, esposa del presidente Guillermo Lasso, fue una imagen constante durante la campaña presidencial del ahora mandatario de Ecuador. Siempre de la mano de él, en cada recorrido, reunión y saludo a la ciudadanía. Como Lasso con la puesta de la banda, Alcívar selló su puesto de primera dama del país, el 24 de mayo. Ambos estamparon su triunfo con un beso en las puertas del palacio de Carondelet, ese día.

No obstante, que sea la esposa del nuevo mandatario del país y que le acompañe y apoye en su trabajo, no significa que vaya a percibir un salario del Gobierno. Las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental o Código de Ética así lo dejan claro. La primera dama no recibe sueldos.

Este Código de Ética además prohíbe el nepotismo al vetar la contratación o designación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, gerentes y directores de empresas públicas (a excepción de quienes ya se encontraban laborando antes de la designación de su familiar).

Entre otras reglas que Lasso debe cumplir dentro de este código está el no recibir regalos que sobrepasen los $ 200 y no hacer uso del avión presidencial para fines ajenos a asuntos del Gobierno.

Entonces, ¿La primera dama no podrá servir al pueblo? Sí, pero sin una remuneración. El rol de primera dama es un oficio de cortesía. María Lourdes toma este lugar de su antecesora Rocio González, esposa del saliente mandatario Lenín Moreno.

Durante sus cuatro años de Gobierno, Moreno designó a su esposa como la delegada presidencial del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, que consistía en coordinar acciones de programas sociales como Las Manuelas, Misión Casa Para Todos y Misión Ternura.

Por su parte, pese a que ya ha designado a gran parte de su equipo de trabajo, aún Lasso no anuncia cuáles serán las funciones de su esposa María Lourdes dentro de su mandato.