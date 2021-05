El presidente Guillermo Lasso posesiona a su nuevo gabinete y crea un Código de Ética

El gabinete toma posesión. El equipo del presidente Guillermo Lasso asumió oficialmente sus funciones luego de que el primer mandatario firmara oficialmente los decretos ejecutivos con los que nombra a cada uno de sus colaboradores en las diferentes carteras de Estado.

Como ya se conocía previamente, César Monge asumió el Ministerio de Gobierno; Ximena Garzón, el de Salud Pública; Fernando Donoso, el de Defensa Nacional; María Brown, el de Educación; Patricio Donoso, el Ministerio de Trabajo; entre otros.

El primer decreto firmado fue la posesión de Fabián Pozo Neira como secretario jurídico de la Presidencia, quien dio fe y legalidad de la firma de los siguientes decretos. El siguiente fue la creación del Código de Ética. También se oficializaron algunas reestructuraciones como la Secretaría de Deportes pasará a ser Ministerio de Deportes, además la Secretaría General de Gabinete pasa a ser la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete.

El presidente Lasso también delegó funciones al vicepresidente Alfredo Borrero. El entregó la tarea de coordinar la política pública para mejorar el sistema de salud pública en coordinación con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Planificación. "Tenemos un objetivo claro, la vacunación de 9 millones de personas en 100 días. Es una tarea audaz y agresiva, pero esa actitud requieren los ciudadanos". Además, derogó el Reglamento de la Ley de Comunicación y condonó las deudas de personas de hasta 1.000 dólares en empresas públicas y otras del Estado. Son 1,7 millones de ecuatorianos, dijo Lasso, que hoy podrán dormir tranquilos porque saldrán de la central de riesgo y podrán reincorporarse al sector productivo.

Que no quepa la menor duda que este es un Gobierno democrático y que cualquier ecuatoriano tendrá el derecho de criticar y no les pasará nada. Derogar el reglamento de la Ley Mordaza (refiriéndose a la Ley de Comunicación) y en las próximas horas enviar a la Asamblea un proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Previo a esta actividad y después de la ceremonia de posesión, Lasso ofreció un almuerzo a los invitados de honor. Los jefe de Estado y de Gobierno invitados fueron recibidos en el Palacio de Carondelet con los honores de rigor hasta la llegada del presidente ecuatoriano quien también fue recibido de similar solemnidad.

Saludó a las decenas de ciudadanos que esperaban verlo desde la Plaza Grande. Desde varias provincias del país llegaron a la capital para observarlo llegar con la banda presidencial ceñida en su hombro, saludar y dirigir unas palabras.

A las 21:00 estaba prevista la instalación del Consejo de Seguridad Nacional. Sobre este cita dijo Lasso que están citados los miembros del Alto Mando Militar, el canciller Mauricio Montalvo, el ministro de Defensa Fernando Donoso, la fiscal Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela y otros. "Las personas no pueden salir al parque por el acecho de la delincuencia. En casi 12 años de recorridos en Ecuador me decían 'tengo rejas en mi casa' y no podemos vivir tranquilos, porque los delincuentes acechan". También están convocados el ministro de Gobierno, César Monge, y al alto mando Policial.