Prefecta Marcela Aguiñaga descarta ser binomio presidencial

Lo califica de inventos. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dijo este 26 de julio de 2024 que no será parte del binomio presidencial de eventuales candidatos y se refirió al acercamiento que ha tenido en los últimos días con Daniel Noboa.

Durante una entrevista en con la plataforma digital Kolectivoz, la exministra del correísmo aseguró que se mantiene con la organización política en la cual fue también asambleísta y una de sus máximas dirigentes, aunque señaló que tuvo diferencias con Rafael Correa.

Entre sonrisas manifestó: "hay algunos que están como que mal anochados y se inventan cosas. Yo soy de la Revolución Ciudadana (RC). No puedo dejar de decir que sí, he tenido diferencias de opiniones, puntos de vista con Rafael Correa en su momento determinado, pero yo soy de la Revolución Ciudadana. Tengo grandes amigos allí".

Sobre su acercamiento a Noboa, que incluso generó un cruce de tuits entre el mandatario y el expresidente prófugo de la Justicia, aceptó que tienen una relación, no obstante precisó que solo sería por su cargo en la Prefectura.

"Me llevo bien, tengo una relación, y me toca así tenerla con Noboa por el bien de los guayasenses. Primero soy prefecta antes que política" y descartó: "no voy a ser binomio presidencial de nadie".

"Coqueteo" de Aguiñaga y cruce de tuits de Noboa y Correa

Días atrás, el martes 23 de julio, Aguiñaga también se refirió a los comentarios de personas que escribían en redes sociales de un "coqueteo" de la funcionaria con el Gobierno. Ese día, la prefecta respondió: "Esto ya parece La Rosa de Guadalupe recargada".

Su reacción se dio después de que que Noboa respondiera a Correa en redes sociales. El presidente le dijo: "Nerón, no sabía que, además de amargado, eras celoso", ante una crítica que el sentenciado por el caso Sobornos le hizo en las plataformas digitales, donde lo llamó "niño ridículo".

La prefecta, finalmente, contó que asistirá a la convención de la RC el próximo 10 de agosto, en donde se estima que el correísmo presente quién será su precandidato presidencial para competir con Noboa y otros aspirantes por ocupar el sillón de Carondelet.

