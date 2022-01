El último adiós a Derek Pinargote estuvo marcado por una honda consternación en familiares y amigos. Su madre, Génesis, lloraba de forma desgarradora. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas de la lluvia que cayó la mañana de este 25 de enero, como si el cielo también mostrara su tristeza.

Decenas de globos celestes y blancos antecedieron la llegada del cuerpo al cementerio Jardines de Manabí, en Portoviejo. El pequeño cofre mortuorio fue cargado por un grupo de niñas. Las frases musicales "que vivan los niños, que alcen su voz" acompañó la despedida del pequeño guerrero de 1 año, quien falleció el 22 de enero, a causa de la atrofia muscular espinal (AME).

Una vela encendida fue colocada junto al féretro, en señal de la luz de esperanza y lucha que Derek representó en vida, con el fin de recibir, en octubre del 2021, el medicamento más caro del mundo para poder seguir luchando contra la grave enfermedad que padecía.

Los padres del pequeño se abalanzaron sobre el pequeño ataúd. Allí, las lágrimas caían a cántaros. "No me dejes amor, despierta, quiero seguir contigo" , exclamaba la compungida madre.

Antes de su sepultura, Génesis pidió darle un último besito a su querido luchador. Ese pedido fue concedido por la familia. El último adiós se dio con el lanzamiento de los globos al cielo. "Ellos se van con Derek", se escuchó a través de los altoparlantes. A las 12:30, las honras fúnebres llegaron a su fin en el camposanto.

Denuncian supuesta mala práctica médica

Luego de sepultar los restos de Derek Pinargote, su madre comenzó a gritar: "Me lo mataron a mi niño, él no se quería ir, me lo arrebataron, Dios devuélvelo".

A través de la página oficial que promovió la lucha por la recuperación del menor, llamada 'Un Milagro para Derek', se publicó que existió una supuesta mala práctica médica, que derivó en el deceso del pequeño de 1 año.

“Decidimos hacer la autopsia y salió que la leche se le había regado por toda la parte abdominal y así llegó a sus pulmones, provocándole la muerte”, dice el escrito.

La madre dijo que “es duro contar todo esto para mi, pero no quiero que la muerte de mi niño quede en la impunidad”.

"Mi niño estaba bien pido justicia la muerte de mi hijo no puede quedar impune por un médico que no supo hacer su trabajo eso se llama negligencia médica y no vamos a parar hasta hacer justicia”, dice parte de la publicación posteada en Facebook.

El 12 de enero, el niño fue ingresado a una clínica privada en Quito para al día siguiente en un cirugía colocarle un dispositivo (botón gástrico), con el objetivo que Derek tenga una mejor alimentación y no necesite sondas nasogástrica.

El relato agrega que el sábado lo llevaron otra vez a la clínica para sacarle la sonda tapada y colocarle el botón gástrico, pero según lo que publicó Génesis Pinargote el médico usó una tijera que introdujo por un orificio que el pequeño tenía en su barriga para cortar un hilo y la sonda. Tras varios intentos lo logró, pero fue muy doloroso, aseguró la madre del menor.

Asimismo, según el relato, le sacó la sonda de la nariz y por tanto comenzaron a alimentar a Derek por la gastro que tenía en la pancita. Sin embargo el niño se puso mal y la leche se regaba. Su barriga se hinchó, por lo que llamaron a una ambulancia, donde intentaron reanimarlo sin éxito, hasta que se confirmó su deceso.