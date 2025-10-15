Universidad Central desmiente que organice centros de acopio en sus instalaciones

El centro de estudios superior recordó que aún no entran a clases los estudiantes y las clases iniciarán luego

La Universidad Central del Ecuador desmintió que esté organizando en sus instalaciones centros de acopio en el contexto de las movilizaciones por el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por la eliminación del subsidio al diésel.

A través de un pronunciamiento compartido con la prensa, la Universidad Central del Ecuador aclaró que "es una imprecisión confirmar" que la institución de educación superior esté funcionando como centro de acopio para los manifestantes.

Además, recordó que este tipo de acciones requieren de revisión y aprobación del Honorable Consejo Universitario, por lo que no se puede confirmar que la institución de educación superior esté siendo utilizada para otro fin que no sea el educativo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este martes 14 de octubre una brutal represión militar y policial en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, durante las protestas del Paro Nacional 2025.



Los detalles 👉 https://t.co/TTeG7A5WwM pic.twitter.com/Wy0WTZ2Xfx — Diario Expreso (@Expresoec) October 14, 2025

Universidad Central se desentiende de protesta de estudiantes

Por otro lado, la Universidad Central del Ecuador aprovechó para aclarar que la institución de educación superior no tiene una postura ante el paro nacional y que, por ende, no responde por las acciones de sus estudiantes.

"La Universidad Central del Ecuador respeta la libre expresión de sus estudiantes, sin que ello signifique una postura oficial de la institución. Toda comunicación oficial se realiza a través de sus canales institucionales", comentó la institución.

Además, recordó que la universidad aún no está funcionando. "Es importa te aclarar que aún no entran a clases los estudiantes y que el inicio clases semestre 2025 - 2026 está programado para el 20 de octubre como se informó oportunamente", aclara.

