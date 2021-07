“Son pocos los genios que saben de contratación pública”

Apenas 14.000 bienes, productos o servicios están calificados en el catálogo virtual del Sercop para que las 3.600 entidades públicas que conforman el Estado puedan contratarlos. La entidad levanta información para aumentar el número de oferentes y capacita a funcionarios para que las transacciones no vuelvan a ser exclusivas.

Más de 300.000 personas entre naturales y jurídicas fungen en el Servicio Nacional de Contratación Pública como oferentes para dotar de bienes, servicios y obras a las 3.600 entidades estatales. Aunque parece un gran número, no es más que una pequeña argolla de la cual se presume que es el inicio de la corrupción.

- ¿Qué cambios se implementan en el Sercop?

- Primero hemos hecho un diagnóstico inicial de qué es lo que hemos encontrado en la institución. Tenemos una entidad debilitada por los recortes en presupuesto y talento humano.

- ¿En qué afecta?

- En las facultades de supervisar todo. La dirección de supervisión esta diseñada para funcionar con 50 servidores y hoy tenemos solo 12.

- ¿Qué se está haciendo?

- Redefiniendo la matriz de riesgos, para enfocar la supervisión y ver dónde se fortalece la gestión.

- ¿Cuáles son las estrategias?

- Trabajamos ahora con algoritmos e inteligencia de negocios, utilizando tecnología de punta para la identificación de aquellos procesos considerados delicados, ya sea por la dificultad, por montos o por sector, como salud, estratégicos, energéticos, y así atenderlos con especial ojo para acompañar a los contratantes en los procesos.

- ¿Por qué hay un círculo pequeño de ganadores de la contratación pública?

- El 40 % de los procesos de contratación pública tienen alta concentración, es decir, con uno o dos oferentes en cada proceso. Hay que simplificar los pliegos (formularios) y términos de referencia estandarizados para que sean mucho más fáciles de llenar, porque los hicieron tan complicados que son pocos los genios que dominan la temática y pueden llenar esos requisitos.

Tristemente hemos llegado a niveles de corrupción casi sistémica. La solución no es solo del Sercop.

- ¿Cuál es la solución?

- Hemos tenido conversaciones con nuestros pares de Colombia, ellos lograron ampliar la oferta de esta manera. El Sercop califica y sube la información de los oferentes con bienes y servicios al catálogo. Esto vendría a ser nuestra tienda virtual del sector público o del Estado. En los 10 años de institución solo se han catalogado 14.000 bienes y servicios, lo cual es muy poco. Fíjese que en Colombia en sus primeros años tenían ya el millón. Con 14.000 no es suficiente. Ahí debería estar todo o lo que más se pueda, porque así se reducen los riesgos de corrupción.

- Pero las gestiones de las compras públicas están manchadas por temas de sobreprecios, asignaciones directas, entre otros cuestionamientos

- Tristemente hemos llegado a niveles de corrupción que es casi sistémica y eso implica que la solución no puede venir solo del Sercop, porque no importa lo que hagamos si las entidades contratantes no corrigen, si la Contraloría y lo judicial no hacen su trabajo.

-¿Qué pasa cuando se detecta corrupción?

-Corremos traslado a Fiscalía, Contraloría, para que hagan el trabajo que a ellos les corresponde, y ahí trabajamos con la UAFE, SRI, Superintendencias, Aduanas. Para nosotros es imposible supervisar todos los procesos, desde la compra de lápices hasta la construcción de un aeropuerto. Demasiada cantidad de procesos.

- Pero no todos dominan la contratación pública.

- Antes del 17 de agosto, con base en la nueva ley anticorrupción se tiene que capacitar a todos los funcionarios que trabajan en la contratación pública para que tengan la certificación de competencias. Si no, no pueden operar el sistema SOCE que permite a oferentes y contratantes hacer las transacciones.

- ¿A cuántas personas han capacitado?

- A 22.000 servidores. Son 3.600 entidades y se espera que se capacite a 30.000. Pero luego de esto se capacitará a los cerca de 300.000 oferentes entre personas naturales jurídicas y también al público en general, porque la ciudadanía ve al Sercop como una torre de Babel que maneja su propio idioma.