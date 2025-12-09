Secretaría de Riesgos refuerza recursos por temporada invernal, pero retos continúan

Stock de kits de emergencia y terrenos identificados por la Secretaría de Riesgos para la temporada invernal.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos anunció un aumento de recursos para enfrentar la temporada invernal 2026. Según la institución, se cuenta con un stock de asistencia humanitaria valorado en 4,5 millones de dólares, compuesto por kits de alimentos, higiene, limpieza y vajilla familiar.

A pesar de la inversión, las autoridades admiten que la planificación se concentra en las provincias con mayor probabilidad de afectación, dejando fuera otras zonas vulnerables del país.

Stock de emergencia y alojamientos temporales

Se dispone también de kits para alojamientos temporales, incluyendo carpas, duchas y biombos, así como infraestructura de albergues. Hasta ahora, se han identificado 2.877 terrenos e instalaciones para implementar refugios temporales, un número que algunos expertos consideran insuficiente ante fenómenos extremos.

La Secretaría asegura que la coordinación con los GAD permitirá mejorar la respuesta, aunque no detalla cómo se supervisará que los recursos lleguen a quienes más los necesiten.

Inversión limitada frente a riesgos crecientes

Para la preparación institucional de 2026, se asignaron inicialmente 3 millones de dólares, destinados a enfrentar la temporada invernal. Esta cifra genera preocupación entre especialistas que advierten que podría ser insuficiente frente a desastres de gran magnitud.

El Gobierno también trabaja con cooperación internacional para acceder a líneas de crédito contingente. Estas buscan financiar respuesta, recuperación temprana, asistencia humanitaria e infraestructura crítica, aunque aún no hay claridad sobre su disponibilidad real durante emergencias.

