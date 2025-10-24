Expreso
El Gobierno anunció la incorporación de la vacuna Tdap (Tétanos, Difteria y Tos Ferina acelular) al Esquema Nacional de Vacunación.
Nueva vacuna para embarazadas en Ecuador: ¿Qué es la Tdap y por qué es clave?

La vacuna será aplicada de forma gratuita a mujeres embarazadas entre las semanas 20 y 36 de gestación

El Gobierno anunció la incorporación de la vacuna Tdap (Tétanos, Difteria y Tos Ferina acelular) al Esquema Nacional de Vacunación, marcando un avance en la protección materno-infantil en Ecuador. La medida busca prevenir la tosferina desde el embarazo, protegiendo a los recién nacidos desde el vientre materno.

(Sigue leyendo: Tosferina en Guayaquil: 48 nuevos casos sospechosos detectados por red de salud)

La decisión fue presentada durante la jornada '¡Protege su futuro! Gran Vacunatón contra la tosferina', realizada en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, en Quito. Esta vacuna será aplicada de forma gratuita a mujeres embarazadas entre las semanas 20 y 36 de gestación, con el objetivo de transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, comentó que esta es la primera actualización del esquema en 14 años y que representa una inversión de 50 millones de dólares. “Cada dosis protege dos vidas: la de la madre y la del bebé”, afirmó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) respaldó la iniciativa, señalando que Ecuador se convierte en uno de los países pioneros en la región en implementar una política pública integral de inmunización contra la tos ferina.

La vacuna Tdap se encuentra disponible en todos los centros de salud del país. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a las gestantes a acudir a vacunarse, ya que esta medida puede reducir hasta en un 90% el riesgo de enfermedad grave en los recién nacidos.

