El Ministro de Salud dice que él 'mandó a hacer' el curso de compras públicas

"El curso de compras públicas, obvio que es una alcahuetería. Levante la mano quién lo ha hecho... ¿Lo mandamos a hacer o no es así? Seamos honestos. ¿Verdad que no lo hacemos? Yo no lo hice, sin embargo estoy acreditado y creo que soy el número 2". Así lo expresa el ministro de Salud, Franklin Encalada, en su intervención en una reunión con un gremio médico, según un vídeo que circula en redes.

La grabación corresponde a una reunión efectuada el pasado viernes 1 de diciembre, aunque esa parte de su intervención fue publicada en redes este martes 12 de diciembre y generó una serie de críticas contra el funcionario, sobre todo por la confesión de un acto deshonesto y el consecuente desconocimiento de la normativa de compras públicas que ahora requiere para el cargo.

De igual manera, en otra parte de su intervención, al referirse al déficit de médicos especialistas en el sistema público sostiene que esto debe ser cubierto por profesionales del país. "Los médicos ecuatorianos deberían ser los dueños de los hospitales, los que gerencien los hospitales, los que administren el hospital, los jefes de servicios... Una cosa que yo no quiero ver es un extranjero dirigiéndolos", manifiesta.

Ese día, la cuenta oficial en redes del Ministerio de Salud informó que el ministro Encalada compartió con el Colegio de Médicos del Guayas su plan de trabajo. Y que como parte de ello, destacó que "se establecerá que el personal médico no se involucre en compras públicas". Y también "las nuevas autoridades posesionadas en hospitales que fueron ubicados estratégicamente para mejorar el Sistema de Salud".

