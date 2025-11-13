Martin desmiente falta de recursos para pagar el décimo tercer sueldo a zonal del MSP

Un funcionario de la Coordinación Zonal 4 de Salud alertó de la falta de presupuesto, según una carta que circuló

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, en recorrido por el Hospital Enrique Garcés.

El ministro de Salud Pública (MSP), Jimmy Martin, aseguró que sí existen los recursos para pagar el décimo tercer sueldo a los funcionarios del ministerio, conforme dispuso el presidente Daniel Noboa semanas atrás para todos los servidores públicos.

Martin salió a aclarar el tema luego de que en redes sociales circulara una carta suscrita por Aura Johanna López Zambrano, coordinadora zonal 4 de Salud, en la que informaba a la Coordinación Administrativa Financiera la imposibilidad de pagar el décimo tercer sueldo por falta de recursos.

En dicha carta, fechada al 10 de noviembre de 2025, la coordinadora zonal señaló que, pese a que realizó la solicitud formal de los recursos necesarios, hasta la fecha de suscrita la carta no se había recibido la asignación ni transferencia de los montos requeridos.

Es increíble la mala intención que existe en ciertas publicaciones. El Décimo Tercer Sueldo 2025 se está pagando conforme a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Los CUR fueron emitidos, garantizando que los funcionarios del MSP puedan ver esta remuneración reflejada en… — Jimmy Martin (@jimmymartinec) November 12, 2025

Ministro de Salud aclara que décimo tercer sueldo está garantizado

En respuesta a la carta que circuló por redes sociales, el ministro de Salud, Jimmy Martin, ratificó en su cuenta de X que los montos requeridos para el pago del décimo tercer sueldo de los funcionarios del ministerio ya fueron transferidos.

"Es increíble la mala intención que existe en ciertas publicaciones. El décimo tercer sueldo 2025 se está pagando conforme a las disposiciones del presidente Daniel Noboa", inicia el mensaje del ministro Martin y aclaró que los montos ya llegaron a las coordinaciones zonales.

"Los CUR fueron emitidos, garantizando que los funcionarios del MSP puedan ver esta remuneración reflejada en sus cuentas el día de mañana (13 de noviembre de 2025)", acotó el ministro de Salud sobre el pago del décimo tercer sueldo.

