Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MINISTRO DE SALUD JIMMY MARTIN EN HOPSITAL ENRIQUE GARCES
El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, en recorrido por el Hospital Enrique Garcés.ARCHIVO: JIMMY MARTIN

Martin desmiente falta de recursos para pagar el décimo tercer sueldo a zonal del MSP

Un funcionario de la Coordinación Zonal 4 de Salud alertó de la falta de presupuesto, según una carta que circuló

El ministro de Salud Pública (MSP), Jimmy Martin, aseguró que sí existen los recursos para pagar el décimo tercer sueldo a los funcionarios del ministerio, conforme dispuso el presidente Daniel Noboa semanas atrás para todos los servidores públicos.

RELACIONADAS

Martin salió a aclarar el tema luego de que en redes sociales circulara una carta suscrita por Aura Johanna López Zambrano, coordinadora zonal 4 de Salud, en la que informaba a la Coordinación Administrativa Financiera la imposibilidad de pagar el décimo tercer sueldo por falta de recursos.

En dicha carta, fechada al 10 de noviembre de 2025, la coordinadora zonal señaló que, pese a que realizó la solicitud formal de los recursos necesarios, hasta la fecha de suscrita la carta no se había recibido la asignación ni transferencia de los montos requeridos.

Ministro de Salud aclara que décimo tercer sueldo está garantizado

En respuesta a la carta que circuló por redes sociales, el ministro de Salud, Jimmy Martin, ratificó en su cuenta de X que los montos requeridos para el pago del décimo tercer sueldo de los funcionarios del ministerio ya fueron transferidos.

RELACIONADAS

"Es increíble la mala intención que existe en ciertas publicaciones. El décimo tercer sueldo 2025 se está pagando conforme a las disposiciones del presidente Daniel Noboa", inicia el mensaje del ministro Martin y aclaró que los montos ya llegaron a las coordinaciones zonales.

"Los CUR fueron emitidos, garantizando que los funcionarios del MSP puedan ver esta remuneración reflejada en sus cuentas el día de mañana (13 de noviembre de 2025)", acotó el ministro de Salud sobre el pago del décimo tercer sueldo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Gobierno incrementa sueldo en 800 juntas parroquiales a puertas de la consulta

  2. Inglaterra vs. Serbia HOY EN VIVO por Eliminatorias al Mundial 2026: hora y señal TV

  3. Nuevo bono para policías y militares: ¿Cómo se financia y cuánto tiempo durará?

  4. Portugal vs Irlanda HOY: Hora y canales EN VIVO del partido de Cristiano Ronaldo

  5. Obispos católicos de EE. UU. critican políticas antiinmigrantes de Trump: ¿qué dicen?

LO MÁS VISTO

  1. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  3. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  4. ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro

  5. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

Te recomendamos