Johanna Verdezoto rechaza denuncias en su contra ante Fiscalización

Johanna Verdezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), compareció este 3 de junio de 2024 en la Comisión de Fiscalización donde respondió que las denuncias en su contra son falsas.

El secretario de la mesa legislativa dio lectura a las denuncias que pesan sobre la consejera, relacionadas a un presunto delito de concusión por unas facturas de arriendo, así como la imparcialidad en el desarrollo del concurso para seleccionar al titular de la Defensoría Pública, debido a que Verdezoto tendría presuntamente contacto con Daniel Frías, expostulante al concurso.

“No vengo cobijada por ningún partido político”, dijo la consejera al inicio de su exposición. Primero hizo alusión a las atribuciones del Cpccs.

Explicó que no hubo ni habrá tráfico de influencia porque en sus funciones no está el calificar a un concursante, sino que eso es competencia de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso. Además, recordó que horas antes el Pleno del Cpccs conoció y aceptó la renuncia de Frías.

Justificó que fue invitada por el Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador para ser ponente en un evento en septiembre de 2023, en un hotel de Quito, pero que por sus funciones de consejera se excusó. Solo asistió en calidad de ciudadana a participar de una capacitación que le interesaba, de la cual mostró un certificado que retiró en el Centro en octubre.

“Este momento hace referencia a la foto donde me encuentro con vestimenta color verde, en la recepción de dicho Centro de Estudios y saludé con todas las personas que se encontraban en el lugar”, aseguró. Entre esas personas estaba Frías.

“Yo no tengo ninguna relación cercana ni de amistad con dicho exconcursante”, reiteró. Explicó que Frías ingresó como director provincial de la Judicatura de Los Ríos a finales de 2020 y que ella llevaba ya tres años como asistente de ventanilla en el cantón Montalvo y no donde funciona la dirección provincial del Consejo de la Judicatura Provincial. Bajo esas aseveraciones, indicó que la foto ha sido compartida con fines maliciosos y políticos. Verdezoto aseguró que no existe una denuncia penal en Fiscalía por presunto tráfico de influencias en su contra.

Respecto a la solicitud de tres personas que han presentado recusaciones en su contra, las desestimó señalando que se relacionan a los mismo hechos denunciados.

En cambio, reconoció que hay una sola denuncia en su contra por presunta concusión, pero que a su criterio es falsa. Refirió que esta se encuentra en indagación previa por lo que evitó pronunciarse al respecto por ser de carácter reservada. En cuanto a su contrato de arriendo, expresó que no tiene observación legal y que fue debidamente notarizado.

Sobre un video en redes sociales relacionado a la denuncia de presunta violencia intrafamiliar, aseguró que jamás ha sido denunciada por ese presunto delito, pero que sí ha sido víctima de violencia política.

“Esas fotografías son reales, en esas fotografías usted se reconoce como tal y en dos ocasiones se habría encontrado con él (Frías)”, le increpó Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización. “En ningún momento se me prohíbe saludar con todas las personas”, se defendió la consejera.

