Garzón: “Responderé a esa denuncia absurda, defenderé el derecho a fiscalizar”

Garzón cuestionó que la Procuraduría no determinó el tiempo a considerar por el embarazo de la fiscal del Estado y que eso pone en riesgo la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional.

Gissela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC), reaccionó este 18 de julio de 2024 sobre la investigación previa que inició la Fiscalía en su contra.

El propio expresidente Rafael Correa fue quien difundió en X la notificación fiscal para Garzón en la que se indica que se la investigará por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

El documento tiene fecha del 17 de julio e indica que el delito a investigar está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal.

“He recibido la notificación”, confirmó Garzón a la prensa. Dijo que la investigación se relaciona con la supuesta divulgación de información privada sobre la fiscal del Estado, Diana Salazar. Se refiere al embarazo de la titular del Ministerio Público. Salazar ya había anunciado que iniciaría acciones legales.

Garzón explicó que no tiene esa información porque no forma parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia que recibió el criterio de la Procuraduría del Estado y otros insumos para suspender el juicio político en contra de la fiscal, que no contó con la representante del correísmo.

“Fue la misma fiscal quien hizo pública su condición, a través, de un video de redes sociales, que coincidentemente, salió a la vez que un video del presidente de la Asamblea anunciando la suspensión del juicio (político) por el mismo estado de gestación. No fuimos nosotros”, argumentó la asambleísta.

Dijo que le preocupa que la Procuraduría no establece el tiempo de riesgo del embarazo y que eso, a su vez, pone en riesgo la capacidad de fiscalización en la Asamblea porque los legisladores solo pueden fiscalizar hasta un año después de que una autoridad deje su cargo.

Garzón responderá a la investigación

“No solo que responderé a esa denuncia que es absurda, por la vía pertinente”, sostuvo Garzón. Solicita que se cumpla con el debido proceso.

“Defenderé el derecho a legislar y sobre todo a fiscalizar, cuando los funcionarios no tienen nada que ocultar, no le deberían tener miedo a la fiscalización”, señaló.

Para la legisladora, se evidencia un “patrón de comportamiento” que han mostrado otros ministros del actual Gobierno. Anteriormente, cuatro ministros fueron criticados por el correísmo por no comparecer ante la Comisión de Gobiernos Autónomos que fiscalizaba el caso Olón.

