Renato Rivera: "La extorsión está generando un éxodo migratorio"

Renato Rivera es candidato a doctor en Derecho y Gobernanza Global, máster en Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional. Especialista en Economía del Crimen Organizado y Seguridad Internacional. Es profesor universitario, consultor e investigador en temáticas relacionadas a crimen organizado e inteligencia estratégica.

Las estructuras de financiamiento del crimen organizado permiten que sus miembros puedan operar no solo con la logística necesaria para sus ilícitos, sino con el dinero suficiente para evadir la justicia. Desde el narcotráfico hasta la extorsión, en Ecuador son varias las modalidades de financiamiento de las narcobandas.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), le contó a EXPRESO cuáles son las formas de financiamiento de las bandas criminales.

- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos para las bandas del crimen organizado en Ecuador?

- La más importante y la histórica, una especie de monopolio, es el narcotráfico. (También) el tráfico de hidrocarburos, pues al menos el 80 % de la gasolina que está destinada a Colombia tiene un destino ilícito; este precursor químico es muy importante para producir cocaína. La minería ilegal ha existido históricamente en el país, pero lo que se ve ahora es un mayor posicionamiento de las organizaciones criminales. Otro mercado que es muy importante en el Ecuador es la extorsión, sobre todo en la Costa. Hay otras formas que no son tan representativas, como el tráfico de armas, que es muy importante, pero que no compite con estos mercados.

- El OECO realizó un informe sobre la extorsión. ¿Qué impacto tiene este delito en la economía local y nacional?

- Por una parte, las empresas pequeñas, que viven del día a día y que ya vienen golpeadas de la pandemia, tienen que incurrir en pagos que llevan a quebrar esos negocios. La extorsión tiene efectos paralelos porque la gente deja de consumir en esos locales. Hay horas en las que dejan de salir porque ahí me están extorsionando, o posiblemente si yo estoy consumiendo en un restaurante van a entrar delincuentes. Esto lleva a que muchos negocios cierren y busquen la migración como una salida a ese problema de seguridad, que genera también un problema económico.

- ¿Hay un subregistro del número total de extorsiones?

- El 40 % de las empresas no denuncian el delito de extorsión. Nos dicen: “No denunciamos porque no confiamos en las autoridades”. En las empresas pequeñas, como las tiendas de barrio, nos dicen: “Nosotros no denunciamos porque al final quien pone las reglas de juego es la organización criminal y no las instituciones”.

- Una vez que las organizaciones criminales recaudan este dinero, ¿cómo lo vuelven lícito?, ¿cómo lavan esos activos?

- Según los registros judiciales, curiosamente el narcotráfico no es el principal delito detrás del lavado de activos y eso es gravísimo…

- Entonces, ¿cuál es el principal delito?

- El lavado de activos asociado a la corrupción, pero eso no quiere decir que no tengas lavado de activos por narcotráfico. Es porque el sistema de justicia no se ha concentrado en los casos de tráfico de drogas y el vínculo con el lavado de activos, que lo encontramos en la compraventa de vehículos, en el sector financiero, sobre todo en la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito), en los bancos, en el sector de la construcción que históricamente ha estado vinculado al lavado de activos en el país…

- ¿Qué rol deberían tener las instituciones para detectar estas formas de lavado de activos, por ejemplo en cooperativas de ahorro y crédito? ¿Qué papel debería jugar la Unidad de Análisis Financiero (UAFE)?

- La UAFE es la institución más importante en el país para debilitar estas economías ilícitas... Falta articulación interinstitucional, (eso) hace que el sistema de justicia no persiga a los peces gordos, sino que se concentre en los casos más débiles y sobre todo en la flagrancia.

- ¿Cuáles son las señales que nos podrían alertar o que les podrían indicar a las autoridades de un posible caso de lavado de activos?

- Por ejemplo, el crecimiento de cooperativas tipo 3 en ciertas zonas donde las organizaciones criminales tienen una gran presencia, especialmente en la Costa. La construcción en Manabí, por ejemplo, puntualmente en Manta, donde aproximadamente el 40 % del sector inmobiliario se paga en efectivo. El circulante de dinero en efectivo en billetes de gran denominación, como de 100 y 50 dólares.

FRASES DEL INVESTIGADOR

"Los pronósticos deportivos son una fuente moderna de lavado de activos en el Ecuador porque no puedes hacer una trazabilidad".

"Muchos ecuatorianos que están cruzando por el Darién emigraron porque los estaban extorsionando".

