¿Danilo Carrera, perseguido?: Arauz discrepa con Correa y Mera

En la red social X, militantes de la Revolución Ciudadana han expuesto sus discrepancias en torno a uno de los sentenciados en el Caso Encuentro. Se trata de Danilo Carrera, quien hace dos días, el miércoles 20 de noviembre del 2024, fue condenado a 10 años de arresto domiciliario.

Luego de que se difundiera la sentencia de la Fiscalía General del Estado, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, en el Gobierno de Rafael Correa, se pronunció. "Creo que lo de Danilo Carrera es persecución política, al igual que lo que hicieron a Febres Cordero", sostuvo en su cuenta de X.

Alexis Mera consiguió la prelibertad, en enero del 2023, después de pasar tres años y medio en la cárcel. Fue sentenciado a ocho años de prisión, por el caso Sobornos, en el 2020. Debe presentarse periódicamente en la Penitenciaría del Litoral.

Creo que lo de Danilo Carrera es persecución política, al igual que lo que hicieron a Febres Cordero, Noboa Bejarano, Lucio y Correa. Cuando analizaremos los temas judiciales sin intereses políticos y económicos? La culpa la tienen los mediocres de la prensa y la universidad. — Alexis Mera (@alexis_mera_g) November 20, 2024

¿Qué opinó Correa?

El expresidente de la República, Rafael Correa, escribió en X, citando a Mera: Yo confío en el criterio jurídico de Alexis Mera. Si fuéramos nosotros, ya estaría el presidente condenado por «influjo psíquico, pero NO vamos a convertirnos en lo que ellos son. Defenderemos siempre la verdad y la justicia".

¿Qué reacciones hubo?

En la misma red social, Andrés Arauz, excandidato presidencial; así como binomio de Luisa González, en las elecciones del 2023, y dirigente de la Revolución Ciudadana, aclaró las cosas:

"Danilo Carrera no es ningún perseguido. Pero acelerarse a decir que la sentencia era persecución, cuando la sentencia escrita aún no ha sido ni publicada, es falto de rigor académico. No coincido con Alexis Mera", escribió en X, aunque no corrigió a Rafael Correa, el líder del movimiento.

En X, Arauz además señaló: "Danilo Carrera es, ha sido y será no solo el cuñado de Lasso, sino su ALTER EGO. No son solo parientes, sino que el uno es delegado del otro en el Banco, en las offshore, en las propiedades, en los nombramientos estatales, etc.".

También Arauz comentó que: "El expediente y el Informe de León de Troya es el archivo histórico más importante de la historia contemporánea del Ecuador. Muestra cómo -por primera vez en la historia- el crimen organizado se tomó el Estado, como los narcogenerales chantajearon al poder público y como hubo complicidad al más alto nivel en el Estado y en la banca. En el celular de César Monge (+) está todo, lo dijo la madrina".

El Caso Encuentro para la bancada de la RC

En febrero del 2023, la actual presidenta de la Asamblea, la correísta Viviana Veloz incluso denunció amenazas de muerte, cuando dirigió la comisión legislativa que investigó el denominado Caso Encuentro. En el informe de la comisión no solo se señaló a Guillermo Lasso sino a su cuñado, Danilo Carrera, como parte de una posible red de corrupción en las empresas públicas. Eso derivó en el juicio político y llevó al expresidente a decretar la muerte cruzada.

