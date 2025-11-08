Correa arremete contra José Serrano y lo llama traidor de la Revolución Ciudadana

Según el exmandatario, Serrano habría colaborado con el expresidente Moreno y contribuido a la división del bloque

El expresidente Rafael Correa se pronunció sobre las declaraciones del exministro del Interior José Serrano, tras la difusión de un testimonio filtrado que ha reavivado tensiones.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, Correa calificó a Serrano como “uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana y uno de los principales culpables de la tragedia nacional”. Según el exmandatario, Serrano habría colaborado con el expresidente Lenín Moreno y contribuido a la división del bloque legislativo.

“Se prestó a todo con Moreno porque lo convencieron de que era presidenciable. Partió el bloque, y el resto es historia”, escribió Correa, quien además mencionó a la exministra de Gobierno María Paula Romo, acusándola de haber “repartido hospitales para comprar asambleístas corruptos”, un caso que —afirmó— continúa en la impunidad.

Pese a sus críticas, Correa también reconoció el desempeño de Serrano durante su gestión como ministro del Interior, destacándolo como “valiente y trabajador”. Añadió, sin embargo, que la acusación judicial en su contra “es ridícula, imposible en un país civilizado: lo que un delincuente confeso y convicto escuchó que dijo otro delincuente”.

El exmandatario concluyó su mensaje asegurando que su movimiento “siempre defenderá la verdad, así beneficie a sus adversarios”, y calificó esa postura como un acto de “decencia”.

Serrano reaccionó a testimonio filtrado

El exministro del gobierno de Rafael Correa, José Serrano, se pronunció frente al supuesto testimonio de uno de los testigos de la Fiscalía en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En una carta, Serrano afirmó: “Todos los testigos estrella de la Fiscalía son delincuentes convictos, confesos y sentenciados”.

Su declaración responde a lo publicado por la plataforma digital La Posta sobre el testimonio anticipado de Marcelo Lazo. En el documento, Serrano señala que “he llegado a conocer que Anderson Boscán ha hecho público una parte del testimonio anticipado de Lasso que revela lo que todo el país sabe: todo es un burdo montaje”.

El exfuncionario se refiere al testimonio filtrado de Lazo, quien fue compañero de celda del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Dicho testimonio, presentado por Boscán, plantea una nueva hipótesis sobre las motivaciones detrás del crimen de Villavicencio.

