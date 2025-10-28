China dona millones de dólares para reactivación tras el paro, anuncia Daniel Noboa

El presidente adelantó que el dinero será destinado a las víctimas del paro nacional y no a los que "exigieron beneficios"

El presidente Daniel Noboa anunció este 28 de octubre de 2025 que el gobierno chino donó 17 millones de dólares a Ecuador para la reactivación de las zonas afectadas por el paro nacional impulsado semanas atrás por la dirigencia del movimiento indígena.

En entrevista con Radio Centro, el primer mandatario indicó que el dinero donado será específicamente destinado a las víctimas de las movilizaciones en Imbabura, el norte de Pichincha y zonas como Cayambe.

"Se van a entregar en herramientas productivas chinas: un camión chino, una bomba de agua china, una moto china, cosas así. Son 17 millones de dólares, y hay que agradecer a la gente y a las naciones que nos apoyan en estos momentos", señaló el presidente.

El Ministerio de Defensa anunció el 25 de octubre un despliegue militar en Guayas, días después de que Marlon Vargas, de la Conaie, informara el fin del paro nacional.



Donación de dinero no será para los que "exigieron con violencia"

De igual forma, el presidente Daniel Noboa sostuvo que la donación de dinero del gobierno chino será destinada a las personas afectadas por el paro nacional impulsado por el movimiento indígena y no para aquellos que incentivaron la violencia.

"Nosotros vamos a ayudar a Imbabura a salir adelante, porque no es solo Imbabura: también es el norte de Pichincha, también la zona de Cayambe. Pero a base de eficiencia y de ayudar a las víctimas —las víctimas—, a los que les cayó el palazo, a los que les cayó el piedrazo, a los que les dañaron su carro, su moto, no los dejaron trabajar, les destruyeron su local. No a los que exigieron, a base de violencia, beneficios extraordinarios", aclaró el presidente.

Noboa también destacó que su Gobierno está enfocado en la recuperación económica y social de las áreas afectadas por las movilizaciones que iniciaron por la eliminación del subsidio al diésel. Adelantó que el programa "Firmes con Noboa" es parte de dicha estrategia de recuperación.

