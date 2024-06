Caso Villavicencio: el informe que concluyó un crimen político, levanta críticas

El informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que concluyó en que el asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen político, levanta críticas por “falta de detalles y de novedad”, desde los familiares de la víctima y desde los mismos involucrados en el proceso investigativo.

“Esta comisión se tomó más de seis meses para emitir algo que ya sabíamos: que fue un crimen político”, mencionó a EXPRESO Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio. Además, cuestiona que el informe haya sido muy ligero y que no lleva a determinar los factores intelectuales del asesinato de su esposo.

“Ese informe ha sido un saludo a la bandera, una pérdida de tiempo y me parece lamentable que se hayan gastado recursos de los ecuatorianos en una comisión que no aportó”. Pues señaló que, como familiar, esperaba que se hiciera al menos una retrospectiva de “la persecución política que vivió Villavicencio desde el gobierno de Correa”.

Y es que la familia de Villavicencio estuvo en desacuerdo con la creación de esta comisión desde el inicio, porque “sabíamos que sería utilizada como un lavado de cara para el correísmo, quien ha sido el principal perseguidor de Fernando Villavicencio por más de 15 años”, según expresa Amanda Villavicencio, hija de excandidato presidencial.

Para Amanda, el primer informe que fue propuesto por la comisionada Viviana Zambrano y que obtuvo seis de los siete votos en contra y que por ello fue archivado, era más coherente con la realidad de su padre.

En cambio, el informe que sí se aprobó, detalla, establece que el exasambleísta fue víctima de las oleadas de violencia que arropaban al país en ese momento y que los responsables serían los funcionarios de entonces. “Eso es un insulto a la vida y trayectoria de mi padre”.

La comisión tuvo seis meses para investigar a todas las instituciones públicas responsables del magnicidio del excandidato, ocurrido en agosto de 2023. Sobre el archivo del primer informe, el vicepresidente de la Comisión Especializada, Adrián Castro, detalló que el mismo incluía análisis de responsabilidades a personas naturales que no son funcionarios públicos y que nada tienen que ver con lo que se le encomendó a la comisión.

En cambio, el informe que finalmente fue aprobado, indicó, contenía “datos comprobables y verificables”. “El informe no puede contener más aspectos porque hubo autoridades que no comparecieron y no contestaron los pedidos de información”, menciona a EXPRESO.

Entre las recomendaciones de la comisión está la de enviar a la Fiscalía y a la Contraloría el informe para la determinación de las responsabilidades de tipo administrativa y penal de ser el caso, para autoridades como el exministro del Interior, exdirector y servidores del SNAI, del ECU911 y Policía Nacional.

El exministro del Interior, Juan Zapata, y quien es señalado en el informe, menciona a este Diario que a dicho documento no le ha prestado atención suficiente, porque “ha perdido la credibilidad en la Asamblea”. “Se maneja políticamente”, dice y añade que está más atento de lo que haga en ese caso la Fiscalía.

Sobre lo que se indica de él en el informe, señala, que sí atendió las solicitudes de Villavicencio, pero que no realizaba la parte operativa, sino que como ministro, generaba la política a establecerse, por lo que se limitó a cumplir con sus competencias, asegura.

Informe. El informe final obtuvo seis de los siete votos a favor e irá al Pleno de la Asamblea para ser debatido.

Las opiniones en el Caso Villavicencio

“Omitir la responsabilidad de los verdaderos culpables, hará que esto se vuelva a repetir”, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio.

“He visto tantas falencias en las comisiones de la Asamblea Nacional, que al final le perdí la credibilidad”, Juan Zapata, exministro del Interior.

“El informe no puede contener más aspectos porque hubo autoridades que no comparecieron y no contestaron”, Adrián Castro, vicepresidente de la comisión.

