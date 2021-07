Alfredo Borrero: “Más de 800 tipos de medicamentos estarán en stock”

CONTEXTO

El vicepresidente lidera un plan de transformación del sistema de salud. Este proyecto se consolida luego del diagnóstico realizado tras las visitas sorpresivas a hospitales en varias provincias del país. La primera medida será la dotación de medicamentos a las farmacias y su reorganización.

La única misión del vicepresidente es la reestructuración total del sistema de salud en Ecuador. La asignación fue mediante decreto ejecutivo el mismo 24 de mayo e integra al área privada. A dos meses de su asignación ha visitado 15 provincias y 40 hospitales públicos, de la Seguridad Social ciudadana, de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Borrero señala que “le gusta mucho” la tarea encargada y cree que alcanzará el objetivo planteado. Además del combate a la corrupción, apuesta por la digitalización de la medicina y sus prestaciones. Al tiempo avanzan las investigaciones y operativos por las irregularidades encontradas. Anunció la inclusión de más de 800 tipos de medicamentos en el stock de entrega gratuita de fármacos.

- ¿Cuántos hospitales en el país no están operativos al 100 %?

- De los 40 que he visitado, unos 38 están sin atención operativa. Llego a un hospital y no tiene tomógrafo desde hace un año, o no funcionan los quirófanos, o atienden en una unidad móvil. Yo le puedo dar referencia de lo que he visitado, pero si esto es una muestra, ¿cómo serán los otros? Iré a visitarles de forma sorpresiva.

- ¿Cuáles son los más críticos?

- Encontramos de todo en todos. El de Ventanas tiene un laboratorio clínico, pero no hacen ni muestras de orina, las ambulancias están dañadas. El de Pedernales no existe. En el de Portoviejo, teniendo 500 camas solo funcionan 120. Y eso es por decirle al azar. En sí hay corrupción, lentitud para la toma de decisiones y distribución inadecuada de los recursos.

- ¿Ya existen investigados por la corrupción encontrada?

- Entre el Ministerio de Salud y la Fiscalía se trabaja en ello. Hace una semana la policía intervino al Teodoro Maldonado Carbo. Nosotros estamos evaluando con militares y demás cómo vamos a ir actuando. No podemos hacerlo público porque no va a tener la efectividad que queremos. Ya son problemas de tipo legal y nosotros no vamos a meter la mano en la justicia.

- ¿El Ministerio de Salud dice que hay hospitales que no le entregan los informes situacionales aun cuando usted ya los ha visitado?

- Eso no puede pasar aun siendo la autoridad. Yo personalmente hago el informe de los hospitales. Termino los recorridos y en la noche levanto la información y se la doy a los departamentos de la Vicepresidencia. Ahí sí tienen esa documentación. Me llama mucho la atención que al ministerio no le quieran dar la información. Eso es para cambiar, no para esconderla debajo de la alfombra y taparla. Y ojo que eso no es de ahora, sino de 14 años atrás.

- La salud fue declarada urgencia nacional. ¿En qué consiste?

- La realidad hospitalaria fue presentada al presidente y se la elevó al Consejo de Seguridad del Estado para declararla como una prioridad nacional. Por lo tanto, ya tenemos el diagnóstico, la evaluación y ahora tenemos el plan.

- ¿Cuál es el presupuesto para el plan?

- El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de $ 2.800 millones de dólares. El IESS tiene cerca de $ 1.400 millones. Entonces son más de $ 4.000 millones anuales, pero no hay presupuesto que alcance si hay corrupción. Si tenemos aumento de presupuesto y se continúa usando mal ese dinero, no será posible y por ello lo utilizaremos racionalmente.

- ¿Qué pasará con las farmacias de los hospitales?

- Los hospitales tienen dos tipos de farmacia: las de los internados, a las que no se va a tocar, y las de consulta externa, que ya no atenderán en las casas de salud. Queremos asegurar la entrega de medicamentos a los pacientes. Que vayan a la farmacia de la esquina de su casa a conseguir lo recetado.

- ¿Cómo evitar las estafas en la entrega de medicamentos?

- Primero, no vamos a privatizar la salud, es un servicio público. Y con la trazabilidad, vamos a saber qué tipos de medicamentos necesita el paciente; y cuando se los entregaron, si les dieron lo que estaba en la receta o no, por un registro nacional.

- ¿Cómo se aplicará la salud digital que usted propone?

- Vamos a cambiar el tema de la salud basándonos en la tecnología con una historia única, con el chip de su cédula y con la lectura de la misma; lo que nos va a decir su vida desde el punto de vista de su salud.

- ¿Así podrán retirar los medicamentos de las recetas?

- Sí. Se le dice también eHealth, historia clínica única y electrónica, donde estará el registro de los medicamentos, la telesalud, telemedicina y todo su historial. Eso tenemos que hacerlo para aligerar la carga a los hospitales, que en este momento están colapsados por la pandemia.

- ¿Cuántos tipos de medicamentos se incluirán en el stock para la entrega gratuita? Se registran apenas 122 tipos, según el Sercop.

- Estamos hablando de incrementar por encima de 800 tipos de medicamentos, no medicinas. Ahí queremos incluir los medicamentos de los pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas y raras.

- ¿Incluye a los pacientes de atrofia muscular espinal?

- El lunes último, el presidente Guillermo Lasso inició las gestiones para conseguir esas medicinas. Estamos hablando de unos 40 millones de dólares. Es bastante dinero, pero la vida no tiene precio. El Ministerio de Salud comenzó a levantar información y a detectar a los niños con la enfermedad, pero paralelamente a ello hay otras enfermedades. La salud por la pandemia quedó represada.

- ¿Habrá cambios en las pruebas de prevención, como las del tamizaje?

- Sí y en otras como las que se usan en mujeres en edad fértil y embarazo. Porque si no cuidamos a la madre, al niño, a la persona adulta, vamos a permitir que se desarrollen una serie de enfermedades que a la final de cuenta se cobran la vida de los pacientes.

- Usted habla de cambiar el modelo de salud de tipo curativo a preventivo. Pero son dos años de pandemia y la salud de muchos empeoró además de que la atención pública no fue buena.

- Por eso ahora estamos haciendo el levantamiento de información para dotarles de medicamentos y curarlos. Segundo, potencializar los subcentros, centros y hospitales tipo 1 y 2, donde se maneja el 80 % de la patología. Hacer un sistema nacional de salud que agrupe al Ministerio, a la Seguridad Social, al Isspol, Issfa y el sector privado, para que sean bien atendidos en una red integral.

- Después de ello, ¿Qué sigue?

- Las etapas de mediano y largo plazo, porque tenemos una prevalencia de enfermedades. Generalmente los ecuatorianos mueren en accidentes automovilísticos, diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares, neurológicas y cáncer. Entonces también debemos mejorar las condiciones de vida para evitar que las contraigan.

- ¿Alcanzarán los cuatro años para que el sistema que propone quede funcionando?

- El plan lo estamos socializando, pero tampoco está escrito en piedra. Aceptamos las recomendaciones y sugerencias para que nos digan “esto hay que mejorar”. Es un proceso de cambio que ya empezamos a actuar y lo primero es renovar a las autoridades de los hospitales con personas altamente capacitadas en lo académico, comprometidas y también honestas.

- ¿Se ha planificado la construcción de nuevos hospitales?

- Nosotros estamos haciendo un estudio para ver si contamos con los recursos y proceder a construir nuevas unidades hospitalarias con un componente importantísimo de la alianza público-privada.

- ¿Se logrará la vacunación de 9 millones de personas en 100 días?

- Totalmente. Al 22 de julio hemos aplicado 9’295.351 dosis, con las cuales 1’992.419 personas están vacunadas.

- ¿Se incluirá la vacunación a niños menores de 12 años en un futuro cercano?

- Se están haciendo una serie de ensayos para vacunar a niños pequeñitos. Todavía no hay los resultados oficiales, pero ahora estamos vacunando desde los doce años para arriba.

- ¿Cuándo se iniciará y desde qué edad?

- Estamos esperando que Pfizer notifique los resultados. Creemos que en un mes nos anuncie. Desde los 3 años en adelante y probablemente más adelante a los más pequeñitos; pero todo es un proceso, de momento la decisión es vacunar a los de 12 años en adelante con enfermedades catastróficas.

- ¿Cree usted que en un futuro Ecuador pedirá carné de vacunación para el ingreso al país?

- Eso es una política que llegará a regir en todo lado y me parece que es una responsabilidad con uno y con la gente que está con uno.