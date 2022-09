No son marcas al azar. Fernando Monta asegura que las ‘firmas’ que encuentra en la fachada de su local, ubicado en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, son un aviso de robo. “Siempre es el mismo garabato. No se entiende lo que dice, pero es mejor limpiar para evitar cualquier cosa”, sostiene.

A los residentes y comerciantes de la ciudadela El Recreo, los grafitis los tienen preocupados. No solo porque atentan contra el ornato de la ciudad, sino porque para ellos son augurio de delincuencia, robos, muerte.

Monta tarda unos 30 minutos en eliminar con diluyente cada uno de los rayones que aparecen en los exteriores de su negocio. Pero no siempre logra arrancarlos de la pared. Sus vecinos ya se han dado por vencido. En los locales contiguos las marcas han plagado los muros y como consecuencia ha habido robos, afirma. El tema de la inseguridad en esa zona se ha vuelto insostenible. Monta, por ejemplo, se retira de su local a las 18:00, pues teme por su integridad.

Pero él no es el único. A Segundo Gualotuña, unos ocho sujetos lo ‘durmieron’ para robarle. Por fortuna, minutos antes del hecho, el hombre le puso candado a la reja y los tipos no pudieron entrar. Aun así, no ha logrado salvarse del todo de los hampones y mucho menos de las marcas de pintura en lata.

Registro. La Policía no tiene reportes de que los grafitis estén ligados a la delincuencia, pero sí a bandas locales. Pintan paredes en un acto de rebeldía.

No quiere hacer conjeturas, pero relaciona el hurto de unas herramientas de su taller con unos grafitis que aparecieron en la pared. Cuando nota los rayones, los elimina. Sin embargo, asegura que es una tarea de nunca acabar.

Al fondo del pasaje Palmira, a unos cuantos metros de los comercios de Monta y Gualotuña, está una Unidad de Policía Comunitaria. Sin embargo, según los habitantes, poco han podido hacer para mitigar el problema.

El fin de semana, dos personas fueron retenidas por agentes metropolitanos y por miembros de la Policía. Fueron acusadas de vandalizar un mural que conmemora el Bicentenario, justo frente al Parque de las Diversidades.

“No existe un delito por el que se los pueda encarcelar, pero sí una sanción administrativa”, confirma Ariana Alemán, miembro del Apoyo Operativo del Distrito Eugenio Espejo.